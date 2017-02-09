  • 09 ŞUBAT 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.721
    EURO 3.974
  • BIST 88791.02
    ALTIN 148.221
Buradasınız : » » ABD'den İdlib'e hava saldırısı

ABD'den İdlib'e hava saldırısı

El Kaide'ye yönelik düzenlenen hava saldırılarında örgüt liderlerinden biri olduğu iddia edilen Ebu Hani el Mısri'nin de aralarında bulunduğu 11 örgüt mensubu öldürüldü.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
ABDden İdlibe hava saldırısı

ABD savaş uçaklarının İdlib'de El Kaide'ye ait olduğu iddia edilen binaya düzenlediği saldırıda, 11 örgüt mensubunun öldürüldüğü bildirildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jeff Davis tarafından yapılan yazılı açıklamada, 3 ve 4 Şubat'ta El Kaide'nin toplantı merkezi olduğu iddia edilen bir binaya iki hava saldırısı düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada, saldırılarda El Kaide liderlerinden olduğu iddia edilen Ebu Hani el-Mısri'nin de aralarında bulunduğu 11 örgüt mensubunun öldürüldüğü kaydedildi. El Mısri'nin Ayman el-Zewahiri ve Usama Bin Ladin gibi El Kaide liderleri ile ilişkisi bulunduğu iddia edildi.

Davis, açıklamada, "El Mısri, binlerce teröristi yetiştirip, eğitip dünyanın çeşitli bölgelerine gönderdiği Afganistan'da 1980 ve 90'larda birçok El Kaide kampının inşası, işletilmesinde rol aldı. O ayrıca ilk intihar bombacısı kullanan Sunni grup olan Mısır İslami cihadın kurucularındandı." ifadesini kullandı.

ABD uçaklarının örgüte ait birçok toplantı alanını bombaladığını hatırlatan Davis "Teröristlerin Suriye'de yuvalanmasını engelleyecek eylemlerimize devam edeceğiz." ifadesine yer verdi.

Etiketler: idlib, hava saldırısı, El Kaide, abd savaş uçakları
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER