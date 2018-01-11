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Buradasınız : » » ABD'den Guam adasına yeni askeri yığınak

ABD'den Guam adasına yeni askeri yığınak

ABD Pasifik Hava Kuvvetleri Komutanlığı, yaklaşık 200 havacı ve üç B2 hayalet uçağını Guam adasındaki Andersen Hava Üssü'ne sevk ettiğini bildirdi.

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ABDden Guam adasına yeni askeri yığınak

ABD Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı Pasifik Hava Kuvvetleri Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Yaklaşık 200 havacı ve üç B2 hayalet uçağı, Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı’nın bombardıman güvencesi ve caydırıcılık görevi kapsamında Guam Andersen Hava Üssü’ne sevk edildi.” ifadeleri kullanıldı.

Uçakların adada ne kadar kalacağı bilgisine yer verilmedi. Sevkiyatın Kuzey Kore yönetimine Güney ile geçen hafta başlattığı görüşmelerde psikolojik baskı amacıyla yapıldığı yorumları yapılıyor.

ABD, birkaç B-1 Mızrak tipi bombardıman uçaklarının konuşlu olduğu Andersen Hava Üssü’ne ekim ayında da bir B-2 hayalet uçağını göndermişti.

Kaynak: AA

Etiketler: guam adası, Kuzey Kore, askeri yığınak, askeri üs
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