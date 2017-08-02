ABD'den füze denemesi

ABD Hava Kuvvetleri, Kaliforniya eyaletinde yılın dördüncü silahsız kıtalar arası balistik füze denemesini yaptı.

Los Angeles'ın yaklaşık 209 kilometre kuzeydoğusundaki Vandenberg Hava Üssü'nde yapılan denemenin "saldırılara karşı koyma" amacıyla gerçekleştirildiği ve planlanmış bir testin parçası olarak çarşamba sabah erken saatlerde yapıldığı bildirildi.

ABD Hava Kuvvetleri'nin Kaliforniya'daki "30'uncu Uzay Kanadı" konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Minuteman 3 adlı füzenin Santa Barbara kıyısındaki tesisten yerel saat ile sabah 02.10'da fırlatıldığını kaydetti.

Açıklamada, ABD'nin denemeyi Kuzey Kore'nin eylemlerine cevap amacıyla gerçekleştirmediği belirtilerek, "Test, ABD'nin nükleer girişiminin güvenli, sağlam ve etkili olduğunu ve ABD ile müttefiklerine yönelik saldırıları fark etme, belirleme ve karşı koymaya hazır olduğunu ortaya koyuyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, silahsız füzenin Pasifik'ten, Marshall Adaları'ndaki Kwajalein'e yaklaşık 6 bin 800 kilometrelik mesafe katettiği bilgisine yer verildi.

ABD, Minuteman kıtalar arası balistik füze denemesini yıl içinde şubat, nisan ve mayıs aylarında da yapmıştı.

Bu arada, Kuzey Kore'nin cuma günü uzun menzilli füze denemesi yaptığı bildirilmiş, analistler füzenin ABD'nin Los Angeles ve Chicago kentlerini de içine alacak bir menzile sahip olduğunu ileri sürmüştü.

Cuma günkü Kuzey Kore'nin nükleer silah deneme bilgisinin ardından ABD de pazar günü iki B-1 bombardıman uçağını Kore Yarımadası'na gönderdiğini ve Alaska'da bulunan bir füze savunma sistemini başarıyla test edildiğini açıklamıştı.