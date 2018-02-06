  • 06 ŞUBAT 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.782
    EURO 4.687
  • BIST 114801.84
    ALTIN 163.262
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » ABD'den Esed rejiminin klor gazı saldırılarına tepki

ABD'den Esed rejiminin klor gazı saldırılarına tepki

ABD Dışişleri Bakanlığı, Esed rejiminin İdlib'deki sivil halka karşı klor gazı kullandığına yönelik söylentilerden dolayı ABD'nin ciddi şekilde alarma geçtiğini açıkladı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
ABDden Esed rejiminin klor gazı saldırılarına tepki

Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, Suriye'de rejim güçlerinin muhaliflerin kontrolündeki İdlib'in Serakib ilçesindeki sivil yerleşim yerini klor gazı yüklü bomba ile vurmasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "ABD, Suriye rejiminin İdlib'in Serakin ilçesinde masum sivil halka karşı klor gazı kullandığına yönelik söylentilerden dolayı ciddi şekilde alarma geçmiştir." ifadelerine yer verildi.

Son bir ay içerisinde rejim tarafından bu tür saldırıların 6 kez gerçekleştirildiğine dikkat çekilen açıklamada, Beşşar Esed rejimine karşı uluslararası tepkinin yoğunlaşması gerektiği kaydedildi.

Rusya'ya çağrı

Açıklamada, Bakan Rex Tillerson'un geçen ay Paris'te yaptığı konuşmada Doğu Guta saldırısından Rusya'nın da sorumlu olduğunu söylediğine vurgu yapılarak, Rusya'nın Suriye rejiminin verdiği sözlerine yerine getirmesi için baskı yapmadığı kaydedildi.

Açıklamada, "Suriye halkı acı çekiyor ve dünyanın geri kalanı izliyor." ifadesi yer aldı.

AA

Etiketler: ABD Dışişleri Bakanlığı, Esed Rejimi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER