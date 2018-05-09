ABD'den Ermenistan'ın yeni Başbakanı Paşinyan'a tebrik

ABD yönetimi, Ermenistan'da yeni Başbakan seçilen muhalif hareketin lideri Nikol Paşinyan'ı tebrik etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

"Yeni hükümetle çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz"

Nauert, açıklamasında, "ABD, Ermenistan'ın yeni Başbakanı olarak Nikol Paşinyan'ı tebrik ediyor. Yeni hükümetle ve Ermeni halkıyla yakın çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sözcü; demokrasi, hukukun üstünlüğü, bölgesel ve küresel güvenliğin korunması gibi konularda iki ülke arasında ortak çıkarlar olduğunu da belirtti.

Ermenistan’da muhalif hareketin lideri Nikol Paşinyan, parlamentoda yapılan ikinci tur oylamada başbakan seçilmişti. Parlamentoda yapılan özel oturumdaki ikinci tur başbakanlık seçiminde tek aday olan Yelk (Çıkış) Grubu milletvekili Paşinyan, 59 milletvekilinin oyunu almış, 42 milletvekili ise Paşinyan’a karşı oy kullanmıştı. Paşinyan'ın partisi, parlamentoda 9 milletvekiliyle temsil ediliyor.

Kaynak: AA