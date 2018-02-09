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Buradasınız : » » ABD'den en çok ekonomik destek verdiği Guatemala'ya 'Kudüs' teşekkürü

ABD'den en çok ekonomik destek verdiği Guatemala'ya 'Kudüs' teşekkürü

ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirilen görüşmede Trump, ABD'nin ardından büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı alan Guatemala'ya teşekkür etti.

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ABDden en çok ekonomik destek verdiği Guatemalaya Kudüs teşekkürü

ABD Başkanı Donald Trump ile Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales, ABD'nin başkenti Washington'da görüştü.

Görüşmeye ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, iki liderin ikili ve bölgesel konuları ele aldığı bildirildi.

Görüşmede Trump'ın, ABD'nin ardından büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı alan Guatemala'ya teşekkür ettiği ve bu kararından dolayı Morales'i tebrik ettiği kaydedildi.

Ayrıca, Venezuela'da siyasi istikrarın sağlanması için neler yapılabileceğinin de konuşulduğu belirtilen görüşmede, Trump ile Morales'in, Guatemala'dan ABD'ye yasa dışı göçün engellenmesi için alınabilecek tedbirleri ele aldığı ifade edildi.

Guatemala ABD'den en çok ekonomik destek alan ülkelerden

Morales, ABD Başkanı Trump'tan sonra Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve ülkesinin İsrail büyükelçiliğini Kudüs'e taşımak için 25 Aralık 2017'de gerekli talimatı verdiğini açıklamıştı.

Fakirlikle mücadele eden Orta Amerika ülkesi Guatemala, ABD'nin "ekonomik büyüme yardımı" kapsamında en çok destek alan 11 ülkeden biri olarak biliniyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Donald Trump, abd, Guatemala, kudüs
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