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Buradasınız : » » ABD'den devir teslim töreni için sıkı hazırlık

ABD'den devir teslim töreni için sıkı hazırlık

ABD başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump'ın göreve gelişi için hazırlanan devir teslim töreninin maliyetinin 200 milyon doları bulması bekleniyor.

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ABDden devir teslim töreni için sıkı hazırlık

ABD'nin başkenti Washington'da, 20 Ocak tarihinde Barack Obama'nın görevini Trump'a devredeceği tören için hazırlıklar hız kesmiyor.

Kongre binası önünde yemin töreniyle başlayacak tören, protokolün Pensilvanya Caddesi'nden Beyaz Saray'a ulaşmasıyla sona erecek.

Yoğun güvenlik önlemleri

Hazırlıkların yoğunlaştığı kongre binası önünde binlerce kişinin yemin törenini aynı anda izleyebileceği geniş bahçede hummalı bir çalışma yürütülüyor. Konukların ihtiyaçlarını gidermeleri için tüm tedbirlerin alındığı binanın çevresinde güvenlik önlemleri için de yoğun bir çalışma yapılıyor.

Protokolün Beyaz Saray'a geçerken kullanacağı Pensilvanya Caddesi'nde de büyük bir izleyici platformu dikkati çekiyor. Yapımı henüz tamamlanmayan platformun kısa süre içinde hazır hale geleceği belirtildi.

Pensilvanya Caddesi'nden Beyaz Saray'a ulaşacak protokolü, burada da bir tren bekleyecek. Beyaz Saray çevresindeki belli bir bölümü ziyaretçilere kapatan gizli servis görevlilerinin aldığı geniş güvenlik önlemleri göze çarpıyor.

Halk için özel platform

Beyaz Saray önünde izleyiciler için inşa edilen platformun kısa süre içinde bitirileceği ifade ediliyor.

Maliyeti 200 milyon doları bulması beklenen devir teslim töreni, başkent Washington'da 20 Ocak Cuma günü adeta durmasına neden olacak.

Geniş bir alana sivil araçların alınmayacağı o tarihte metro ve otobüs gibi toplu taşıma araçları da kongre ile Beyaz Saray arasındaki bölgelere hizmet veremeyecek.

Trump'ın Beyaz Saray'daki başkanlık koltuğuna oturacağı ilk gün icraatının neler olacağı tüm Amerikan kamuoyunda merakla bekleniyor.

Etiketler: abd, obama, Donald Trump, devir teslim töreni
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