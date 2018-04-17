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Buradasınız : » » ABD'den Çin'in teknoloji devine 7 yıl yasak

ABD'den Çin'in teknoloji devine 7 yıl yasak

ABD, Amerikalı şirketlerin Çin'in teknoloji devi ZTE Corp'ye parça satmasını yedi yıl süreyle yasakladı. Yasak, ABD ve Çin arasındaki ticaret krizini tırmandırdı.

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ABDden Çinin teknoloji devine 7 yıl yasak

ZTE, daha önce yaptırım uygulanan İran ve Kuzey Kore'ye telekomünikasyon ekipmanı göndermesi sebebiyle ceza almıştı.

ABD Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çinli şirketin İran'a yönelik yaptırımlara uymadığı ve ABD'li yetkililere yalan söylediği kaydedildi.

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan cevap

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin bu hamlesine tepki göstererek, ABD hükümetinin konuyu yasalar çerçevesinde değerlendirmesini umduğunu kaydetti. Açıklamada, bakanlığın konuyu yakından takip edeceği ve Çin şirketlerinin çıkarlarının korunması için gerekli adımların atılacağı vurgulandı.

Kaynak: Reuters

Etiketler: zte, Yedek parça, yasak, çin, abd
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