ABD'den Çin'in teknoloji devi ZTE'ye geçici muafiyet

ZTE'nin ABD'de üretilen parçaları kullanması, ABD yaptırımlarına riayet etmeden İran ve Kuzey Kore'ye ihracat yapmasının ardından geçen yıl, Washington ile yaptığı anlaşmayı bozması üzerine yasaklanmıştı. Bunun ardından ZTE başlıca faaliyetlerini Nisan ayında durdurmak zorunda kalmıştı.

Muafiyet 1 Ağustos'a kadar sürecek

ABD Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Hizmetler Bürosu'ndan verilen muafiyet, 2 Temmuz'dan 1 Ağustos'a kadar devam edecek. Bu muafiyet ZTE'nin mevcut ağları ve ekipmanları işletmeye devam etmesine ve 15 Nisan'dan önce yapılmış telefon kontratları için müşterilere destek hizmetleri sunmasına imkan tanıyor. Ayrıca ZTE'den ya da ZTE'ye kısıtlı para transferi yapılmasına izin veriyor.

Kıdemli yöneticiler ayrılıyor

Dün borsaya yapılan açıklamada ZTE'de bir kıdemli yöneticinin ayrıldığı bildirilirken, şirket içi yazışmaları gören bir kaynağın verdiği bilgiye göre yedi kıdemli yönetici daha ayrıldı. ABD'li yetkililerle Haziran ayında yaptığı anlaşmaya göre ZTE yönetiminde değişiklikler yapma kararı aldı.

Ceza ödemeyi kabul etmişlerdi

Şirket ZTE ekipmanlarında kullanılan parçaların neredeyse üçte birini temin eden ABD’li tedarikçilerle iş yapmaya devam etmesine izin veren anlaşma karşılığında ayrıca 1 milyar dolarlık ceza ödemeyi ve 400 milyon dolar da bloke bir hesaba yatırmayı kabul etmişti.

Kaynak: Reuters