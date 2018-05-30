ABD'den Çin'e vize kısıtlaması yolda

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili Çin'e yüksek eğitim vizelerine sınırlama getirileceğini açıkladı.

Başkan Donald Trump yönetiminden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yetkiliye göre Çin'e getirilmesi planlanan vize sınırlaması kararı, ABD'den Çin'e yapılan "bilgi transferini" engellemek amacıyla alındı.

Öğrencilere sadece birer yıl vize

11 Haziran'dan başlamak üzere Çinlilerin vize başvurularında güvenlik önlemleri artırılacak. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine sadece birer yıl vize verilecek.

Yetkili, ABD'nin Çinlilerin vize başvurularının hali hazırda büyük bir bölümüne en üst seviyede güvenlik önlemleri aldığından bahsetti.

Amaç, fikir hakkının transferini engellemek

Alınan yeni önlemlerle ABD'ye ait ürünlerdeki "fikir hakkının" Çin'e transferinin önüne geçilmesinin planlanıyor.

Yetkili ayrıca, Çin'in ABD'ye en fazla öğrenci gönderen ülke olduğunu söyledi.

Öğrenci vize başvurularını memnuniyetle değerlendirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA