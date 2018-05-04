  • 04 MAYIS 2018, CUMA

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Buradasınız : » » ABD'den Çin'e 'lazer' tepkisi: Bu faaliyetler havacılarımıza gerçek bir tehdittir

ABD'den Çin'e 'lazer' tepkisi: Bu faaliyetler havacılarımıza gerçek bir tehdittir

Pentagon Sözcüsü White, ABD'nin Cibuti üssündeki uçaklarına Çin üssünden lazer tacizi iddiasına ilişkin, "Bunlar çok ciddi olaylar. İki küçük yaralanma söz konusu oldu" dedi.

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ABDden Çine lazer tepkisi: Bu faaliyetler havacılarımıza gerçek bir tehdittir

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Dana White, ABD’nin Cibuti’deki askeri üssünden kalkan uçakların, yakındaki Çin üssünden lazer tacizine uğradığını ve bu konuda Çin’e diplomatik protesto verdiklerini açıkladı.

White, haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Bu faaliyetler havacılarımıza gerçek bir tehdit"

Sözcü White, ABD’nin Cibuti’de bulunan askeri üssünden havalanan uçakların, üssün yakınında bulunan Çin üssünden kimliği belirsiz kişilerce lazer tacizine maruz bırakıldığını söyledi.

“Bunlar çok ciddi olaylar. İki küçük yaralanma söz konusu oldu. Bu faaliyetler havacılarımıza gerçek bir tehdittir.” 

Cibuti’deki lazer tacizlerinin Çin üssünden yapıldığı konusunda son derece emin olduklarını kaydeden White, “Resmi olarak Çin hükümetine diplomatik protesto verdik ve Çinlilerin bu olayları soruşturmasını talep ettik" dedi. 

White, ayrıca, ABD uçaklarının uzun zamandır lazer tacizine maruz bırakıldığını ancak son birkaç hafta içerisinde bu sayının arttığını dile getirdi.

Çin’in ülke dışındaki ilk askeri üssü olan Cibuti’deki üssü geçen yıl ağustos ayında açılmıştı.

ABD'li yetkililer ise Çin’in, Cibuti’deki ABD üssü yakınında üs açmasının kendileri için bir sorun teşkil etmediğini ve bunun Cibuti hükümetinin bağımsız kararı olduğunu ifade etmişti.

Cibuti, Çin ve ABD’nin yanı sıra Japonya ve Fransa üslerine de ev sahipliği yapıyor.

"İran neredeyse kaos orada"

White, İran ile İsrail arasında artan gerginliğin Pentagon’u kaygılandırıp kaygılandırmadığına ilişkin bir soru üzerine İran’ın bölgede kötü bir etki olmaya devam ettiğini söyledi.

“İran bölgedeki istikrarın altını boşaltmak için gerek Hizbullah olsun gerekse Husiler olsun vekalet güçleri kullanıyor. Bu bizim kaygımızdır. İran neredeyse kaos orada. Dolayısıyla Suriye, karmaşık bir savaş alanı ve İran kaygıya neden olacak şeyler yapmaya devam ediyor.” 

"İran ile İsrail arasındaki muhtemel bir çatışmaya ABD’nin rolünün ne olacağına" ilişkin bir soru üzerine ise White, ABD’nin her zaman kendini koruma hakkını saklı tuttuğunu ancak Suriye’deki tek misyonlarının DEAŞ ile mücadele olduğunu ifade etti. 

Kaynak: AA 

Etiketler: Pentagon, lazer, dana white, çin, cibuti, abd
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