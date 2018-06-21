ABD'den Çin'e "daha fazla ticari baskı" mesajı

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Başkan Donald Trump'ın Çin'in uyguladığı ticaret engellerini düşürmesini ve ABD fikri mülkiyet haklarını korumasını istediğini ancak ABD baskısını artırmadıkça, Pekin'in bunu yapmayacağına inandığını söyledi.

Trump bu hafta içinde Çin'den ithal edilen 200 milyar dolar değerinde ürüne ek gümrük vergisi getirmeye hazırlandığını açıklamıştı.

ABD'den Çin'e 200 milyar dolarlık "misilleme" vergisi

ABD Senatosu'nun finans komitesinde dün konuşan Ross, Amerikan fikri mülkiyet hakları konusunda Çin ile yıllardır yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedilemediğini söyledi:

"Eğer biz bu misilleme uygulamalarının acısını Pekin'den çıkaramazsak, böyle bir baskı uygulayamazsak, başarı sağlama ihtimali yok."

Ross ayrıca, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) görüşmelerinde ilerleme sağlanması ve yeni bir anlaşma yapılması halinde Kanada ve Meksika'dan ithal edilen çeliğe getirilen gümrük vergilerinin kaldırılabileceğini söyledi.

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı

ABD ile Çin arasında bir ticaret savaşının başlangıcı olarak görülen gelişmeler, Trump yönetiminin mart ayında ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesiyle başladı.

Çin, Washington'ın çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik ek gümrük vergilerine cevaben, ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ila yüzde 25 tarife getirilmesi kararını aldı.

Bu gelişmenin hemen ardından ABD yönetimi, Çin'in, Amerikalı şirketlerin teknolojilerini ve fikri mülkiyetlerini ele geçirmeye yönelik usulsüz faaliyetleri gerekçesiyle bini aşkın Çin menşeli ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmeyi planladığını açıkladı.

Pekin yönetiminin, ABD'nin sadece Çin'i hedef alan bu hamlesine tepkisi gecikmedi. Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'den ithal edilen 50 milyar dolar tutarındaki ürüne yüzde 25 gümrük vergisi getirileceğini bildirdi. Çin'in misilleme listesinin, viski, puro, tütün, dana eti, plastik, buğday, elektrikli araçlar, kimyasal maddeler, otomotiv, hava araçları ve soya fasulyesi gibi 106 Amerikan menşeli ürünü kapsadığı kaydedildi.

Daha sonra iki ülkenin temsilcileri, ABD ve Çin'de sürdürülen müzakereler sonucunda planlanan ticaret bariyerlerini askıya almaya karar verdi. Buna karşın, Trump yönetiminin attığı son adımlar ve Çin'in buna misillemeyle karşılık vermesi, ticaret savaşının kısa bir aranın ardından kaldığı yerden devam etmesi olarak yorumlanıyor.