  • 23 HAZIRAN 2017, CUMA

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ABD'den Brezilya'ya ambargo

ABD, bozuk et skandalının yaşandığı Brezilya'dan et ithalatını askıya aldığını duyurdu.

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ABDden Brezilyaya ambargo

ABD, bozuk et skandalının yaşandığı Brezilya'dan et ithalatını askıya aldığını duyurdu.

ABD Tarım Bakanı Sonny Perdue yaptığı açıklamada, Brezilya Tarım Bakanlığının gerekli önlemleri alana kadar bu ülkeden et ithalatının askıya alındığını belirtti.

Perdue, Amerikalı denetçilerin, bozuk et skandalının patlak verdiği mart ayından bu yana Brezilya'dan taze et ürünlerinin ithalatını yüzde 11 azalttıklarını kaydetti.

Brezilya Federal Polisinin 17 Mart'ta başlattığı operasyonlarda, Tarım Bakanlığı müfettişlerinin rüşvet karşılığında uygunsuz üretim tesislerine lisans verdikleri, birçok firmanın da tarihi geçmiş ve bozulmuş etleri kimyasal madde katarak iç ve dış pazarlara sattıkları belirlenmişti.

Dünyanın en büyük et ihracatçılarından Brezilya'da bozuk etlerin son kullanma tarihlerini değiştirdikleri, etlere kimyasal madde ve su karıştırdıkları iddiasıyla 21 şirket hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Skandalın ortaya çıkmasının ardından birçok ülke Brezilya'dan et ithalatına kısıtlamalar getirirken, Avrupa Birliği ve bazı ülkeler de ithalatı geçici olarak durdurmuştu.

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