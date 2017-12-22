ABD’den BM'nin kararına karşı oy kullanan ülkelere resepsiyon daveti

Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısı, BM Genel Kurulunda ABD'nin baskılarına rağmen 9'a karşı 128 oyla kabul edilmişti. Oylamada 35 ülke çekimser kalırken 21 ülke ise oylamaya katılmadı.

Genel Kurulda konuşan ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in karara sert tepki göstermiş ve üye ülkeleri tehdit etmişti.

Genel Kurulda ki oylamada ABD ve İsrail ile birlikte Guatemala, Honduras, Marshall Adaları, Mikronezya, Nauru, Togo ve Palau tasarıya karşı ‘’hayır’’ oyu kullandı.

Bunun yanı sıra Avustralya, Antigua-Barbuda, Arjantin, Bahama Adaları, Benin, Butan, Bosna Hersek, Kanada, Hırvatistan, Çekya, Dominikler, Ekvator Ginesi, Fiji, Haiti, Jamaika, Letonya, Lesoto, Kamerun, Kolombiya, Kiribati, Malavi, Macaristan, Meksika, Panama, Paraguay, Filipinler, Polonya, Romanya, Ruanda, Solomon Adaları, Güney Sudan, Trinidad Tobago, Tuvalu, Uganda ve Vanuatu ise oylamada çekimser oy kullandı.

Haley', BM Genel Kurulunda kabul edilen Kudüs kararına "hayır" oyu veren, çekimser kalan ve oylamaya katılmayan ülke temsilcilerine resepsiyon davetinde bulunduğu bildirildi.

Haley'in, mektubunda söz konusu ülkelere "ABD ile olan dostluklarından dolayı bir teşekkür" olarak nitelediği resepsiyonun 3 Ocak Çarşamba günü yapılacağı belirtildi.

Kaynak: AA