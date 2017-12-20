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ABD'den BMGK'ya İran çağrısı

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ABD yönetiminin BMGK kararlarını ihlal etmekle suçladığı İran'ın cezalandırılmasını istedi.

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ABDden BMGKya İran çağrısı

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, BMGK'de düzenlenen bir toplantıda yaptığı konuşmada, Yemen'de Husilere füze tedarik ederek Konsey kararlarını "tehlikeli şekilde ihlal ettiğini" ve "istikrar bozucu davranış sergilediğini" ileri sürdüğü İran'ın cezalandırılmasını talep etti.

İran ile 5+1 (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) ülkeleri tarafından 2015'te imzalanan nükleer anlaşmaya değinen Haley, ABD'nin gelecek günlerde İran'ın tavrıyla ilgili Konsey üyeleriyle bir araya geleceğini belirtti.

Haley, BMGK'nin İran'ın tüm balistik füze faaliyetlerini yasaklamak için yeni bir karar alması gerektiğini savunarak uluslararası topluma da İran'ın silah satışı, balistik füze fırlatma ve teröre destek verme gibi faaliyetlerine karşı harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Vladimir Safronkov ise toplantıda tehdit ya da yaptırımlardan ziyade diyaloğun gerekli olduğunu ifade etti.

Safronkov, nükleer anlaşmayla ilgili kararı uygulamak için gerekli olan şeyin "tehdit ve yaptırım dilini bırakmak, diyalog araçlarını kullanmaya başlamak, iş birliği ve karşılıklı güvenin artırılmasına odaklanmak" olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Suudi Arabistan, nikki haley, birleşmiş milletler, abd
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