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ABD'den BM Güvenlik Konseyi'ne tepki çekecek çağrı

ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) ''Gazze'den İsrail'e saldırılar olduğu'' gerekçesiyle acil toplantıya çağırdı.

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ABDden BM Güvenlik Konseyine tepki çekecek çağrı

ABD'nin BM Daimi Temsilciliğinden yapılan açıklamada, ''Hamas ve diğer militanların Gazze'den İsrail'e yönelik son saldırılarını'' görüşmek üzere BMGK'dan toplantı talep edildiği bildirildi.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Niki Haley, ''İsrail'e yönelik saldırıların 2014 yılından beri en büyük saldırılar olduğunu'' iddia ederek, İsrailli sivillere yönelik şiddete BMGK'nın cevap vermesi ve Filistin yönetiminin Gazze'de olanlara izin verdiği için sorumlu tutulması gerektiğini savundu.

Toplantının yarın yerel saat ile öğleden sonra yapılması bekleniyor.

Kaynak: AA

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