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ABD'den Birleşmiş Milletler'e Suriye tepkisi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye hükümetinin Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Konferansı'nın başkanlığını üstlenmesini büyük tepkiyle karşıladı.

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ABDden Birleşmiş Milletlere Suriye tepkisi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin kimyasal silahları nedeniyle böyle bir organizasyona başkanlık edecek itibara sahip olmadığını söyledi.

Bakanlık sözcüsü Heather Nauert,  gazetecilere yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Suriye hükümetinin insan hayatını hiçe sayan umursamazlığına ve uluslararası yükümlülüklerini ısrarla çiğnemesine rağmen, silahsızlanmayı ve silahların yayılmasını önlemeyi hedefleyen böyle bir organın başkanlığını üstlenmesindeki küstahlığa karşı büyük öfke duyuyoruz. Suriye bu başkanlığı yürütebilmek için gerekli inandırıcılığa sahip değildir."

Şam yönetimi, BM'nin Kimyasal Silahlar Konvansiyonu'nu defalarca ihlal etmekle suçlanıyor.

Kaynak: Reuters

Etiketler: silahsızlanma, konferans, BM, abd
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