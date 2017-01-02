ABD'den ayrılan 35 Rus diplomat Moskova'ya ulaştı

Amerika Birleşik Devletelri, seçimlerinde siber saldırı ile müdahale ettikleri gerekçesiyle Rus diplomatları sınırdışı etti.

35 Rus diplomat ve aileleri Moskova'ya ulaştı. New York ve Maryland'de, casus üssü oldukları iddia edilen Rus kuruluşları da kapatıldı. Bir turizm şirketi New York'taki yerleşkeyi golf kulübü ve otel yapmak için Moskova yönetimine teklifte bulundu.

Kremlin bekle-gör poltikası uyguladı

Kremlin yönetimi ise hızlı bir misilleme yerine, gelişmeleri takip etmeyi tercih etti. Putin; " Amerikalı diplomatlara sorun çıkarmayacağız. Hiç kimseyi sınırdışı etmeyeceğiz" diyerek daha ılımlı bir yol izledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, 20 Ocak'ta Amerikan Başkanlığı'nı devralacak Donald Trump'ı bekliyor. Trump'ın Rusya ile ilişkilerde alacağı tavır, 35 Rus diplomatın sınırdışı edilmesiyle başlayan sürecin geleceğini belirleyecek. 45'inci Amerikan Başkanı Trump, Putin'in sınırdışı etme kararına karşılık vermemesini sosyal medya hesabından övmüştü. Trump'ın twitter üzerinden verdiği bu mesajın, Rusya'nın Washington Büyükelçilği tarafından paylaşılması da dikkat çekti.