ABD'den art arda çelişkili açıklamalar

Türkiye, terör örgütü YPG/PKK'ya karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı ile sınırlarında terör oluşumuna izin vermeyeceğini tüm dünyaya gösterdi. ABD'den ise çelişkili açıklamalar gelmeye devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'la mücadelenin bitmek üzere olduğunu söylemeden dakikalar önce Washington'dan gelen diğer açıklamalar ise kafaları karıştırdı.

"Ortaklara ihtiyacımız var"

Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Votel, DEAŞ üzerindeki baskıyı sürdürmek istediklerini söyleyerek, "Sahada bunun için ortaklara ihtiyacımız var" dedi.

"DEAŞ’ın etkili olduğu alanlar var ve operasyonlara devam etmemiz gerekiyor."

"Mücadele devam edecek"

DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett Mcgurk'ten de benzer bir açıklama geldi.

DEAŞ sonrası yeniden yapılandırma çalışmaları için belli bir meblağ ayrıldığını, terör örgütünün tamamen yok olduğundan emin olmak istediklerini sözlerine ekledi.

"Suriye’nin ırak sınırında hala DEAŞ mevcudiyeti sürüyor ve DEAŞ’ı bitirme yükümlülüğümüz var. Mücadele devam edecek."

Kaynak: TRT Haber