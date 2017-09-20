  • 20 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » ABD'den Arakan'a 32 milyon dolarlık yardım

ABD'den Arakan'a 32 milyon dolarlık yardım

ABD Dışişleri Bakanlığı, Myanmar yönetimi, ordu ve Budist milliyetçilerin saldırısı altındaki Arakan halkına 32 milyon dolarlık insani yardımda bulunulacağını bildirdi.

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ABDden Arakana 32 milyon dolarlık yardım

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "ABD, şiddet olaylarından dolayı evlerini terk ederek Myanmar içinde farklı bölgelere ve Bangladeş'e kaçan Arakan halkına ve bu insanları ağırlayan Bangladeş'teki topluluklara insani yardımın aciliyetini vurgulamak için 32 milyon dolarlık yardımda bulunuyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu rakamla ABD'nin 2017 yılında Myanmar içindeki evlerini bırakmak zorunda kalanlara ve Myanmarlı mültecilere yaptığı toplam yardımın 95 milyon dolara ulaşacağı kaydedildi.

Arakan halkına insani yardımda bulunan ABD, Arakanlı Müslümanları katleden Myanmar hükümetini ise henüz kınamadı.

Etiketler: ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD'den Arakan'a yardım
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