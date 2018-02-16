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Buradasınız : » » ABD’den Afrin’e geçen YPG/PKK'lı teröristler hakkında "kaçamak" yanıt

ABD’den Afrin’e geçen YPG/PKK'lı teröristler hakkında "kaçamak" yanıt

Pentagon sözcüsü Eric Pahon, Afrin’e geçen teröristlerin ABD tarafından sağlanan silahları beraberinde götürüp götürmediği hakkındaki soruyu "Bunu izliyoruz." diyerek geçiştirdi.

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ABDden Afrine geçen YPG/PKKlı teröristler hakkında &quot;kaçamak&quot; yanıt

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Eric Pahon, Suriye’nin doğusunda ABD destekli YPG/PKK’nın paravanı "SDG"den ayrılarak Afrin’e geçen örgüt mensuplarının, yanlarında ABD tarafından verilen silahları da götürüp götürmediğini ilişkin soruyu, "Buna dair bir kanıt görmediklerini" belirterek geçiştirdi.

Pentagon'dan daha önce, DEAŞ karşıtı operasyondan ayrılıp Afrin’e YPG/PKK’ya yardım etmek üzere giden örgüt mensuplarının ABD desteğini kaybedeceği açıklanmıştı. ABD Savunma Bakanı Jim Mattis de Avrupa seyahati sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, bazı YPG/PKK'lı teröristlerin ABD destekli grupların kontrolündeki bölgelerden Afrin’e geçtiğini belirtmişti.

Pahon'a bu iki açıklama hatırlatılarak, “Afrin’e geçen örgüt mensuplarının ABD tarafından sağlanan silahları da beraberlerinde götürmediğini nasıl teyit ediyorsunuz?" sorusuna, bölgedeki özel kuvvetlerin verilen silahları takip ettiğini savunarak, "Bunu izliyoruz. Türkiye için onları 'verilen silahları' takip ediyoruz. Buna dair bir kanıt bulursak gerekli adımları atarız." dedi.

"ABD silahlarının Afrin’e geçtiğini görmediniz mi?" sorusuna da Pahon, "Hayır, henüz görmedik." yanıtını verdi.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun açıklamasında ise "ABD tarafından sağlanmış silahların Orta Fırat Vadisi'nden kuzey Suriye’ye geçtiğini teyit edemeyiz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Pentagon, afrin
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