Türkiye'nin muhtemel Afrin harekatı öncesi Amerikalı yetkililerden yeni açıklamalar geliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, "Suriye'de askeri bir operasyon, Suriye'nin istikrarına ve Türkiye'nin sınır güvenliği endişelerine hizmet etmez." dedi.

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ABD'den Afrin operasyonu açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi açıklamasının devamında, "Sınır Güvenliği Gücü yanlış bir ifadeydi. Bu (Suriye'de) bir iç güvenlik oluşumudur, Türkiye'ye tehdit değildir." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar gelecek...