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Buradasınız : » » ABD'den Afrin Operasyonu açıklaması

ABD'den Afrin Operasyonu açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, "Suriye'de askeri bir operasyon, Suriye'nin istikrarına ve Türkiye'nin sınır güvenliği endişelerine hizmet etmez." dedi.

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ABDden Afrin Operasyonu açıklaması

Türkiye'nin muhtemel Afrin harekatı öncesi Amerikalı yetkililerden yeni açıklamalar geliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, "Suriye'de askeri bir operasyon, Suriye'nin istikrarına ve Türkiye'nin sınır güvenliği endişelerine hizmet etmez." dedi.

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ABD'den Afrin operasyonu açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi açıklamasının devamında, "Sınır Güvenliği Gücü yanlış bir ifadeydi. Bu (Suriye'de) bir iç güvenlik oluşumudur, Türkiye'ye tehdit değildir." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar gelecek...

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