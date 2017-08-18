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ABD'den Adana'da düşen İHA'ya ilişkin açıklama

Adana'da tarlaya düşen ABD Hava Kuvvetlerine ait insansız hava aracıyla ilgili 39. Hava Kanat Komutanlığı tarafından açıklama yapıldı.

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ABDden Adanada düşen İHAya ilişkin açıklama

Adana'nın Ceyhan ilçesinde tarlaya düşen ABD Hava Kuvvetlerine ait insansız hava aracıyla (İHA) ilgili 39. Hava Kanat Komutanlığı tarafından açıklama yapıldı.

Üssün resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, dün gece saat 22.15 sıralarında ABD Hava Kuvvetleri'ne ait MQ-1 Predator insansız hava aracının İncirlik'teki üsten kalkışı sırasında düştüğü belirtildi.

Açıklamada, kaza sonucu, sivil veya asker kimsenin yaralanmadığı ifade edilirken, ABD ve Türk askeri yetkililerinin kaza alanında incelemelerde bulunduğu ve İHA'nın düşme sebebinin araştırıldığı belirtildi.

39. Hava Kanat Komutanı Albay David Eaglin, şu an için önceliğin sivillerin güvenliği, düşen aracın kaldırılması ve emniyeti olduğunu belirtti. Açıklamada Eaglin'in "Personelimiz bu tur olaylara gereken müdaheleyi yapmak icin sürekli eğitim görmektedir ve bu olayın hiçbir sorunla karşılaşmadan çözümü için Türk yetkililerle çok yakın çalışmaktayız.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca kaza nedeniyle herhangi bir zarara uğrayanların 39. Hava Kanat Komutanlığı Adli Subaylığıyla iletişime geçebileceği bildirildi.

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Adana, insansız hava aracı kazası
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