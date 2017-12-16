ABD'den 8. Cenevre görüşmeleri açıklaması

28 Kasım'da İsviçre'nin Cenevre kentinde başlayan Suriye konulu Cenevre 8 görüşmeleri 14 Aralık'ta sona erdi.

ABD Dışişleri Bakanlığınca, Suriye krizini siyasi çözüme kavuşturmak üzere düzenlenen 8. tur Cenevre görüşmelerine ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Suriye rejimi delegelerinin engelleme ve oyalama çabalarına karşı Suriye muhalefetinin yapıcı bir şekilde katılımına önem veriyoruz." ifadesine yer verildi.

Bakanlık açıklamasında ABD'nin, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın rejim destekçilerine rejimin Cenevre'de muhalefetle elle tutulur görüşmeler yapması için etkisini kullanma çağrısına destek verdiği belirtildi.

ABD'nin Cenevre sürecini de desteklediği vurgulanan açıklamada, "Çatışmayı çözüme kavuşturmak isteyen tüm taraflar Suriye'de siyasi çözüm sürecinin tek yolu olarak Cenevre sürecine bağlılığını göstermelidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Görüşmelerin ardından BM Cenevre Ofisi'nde basın toplantısı düzenleyen Mistura, 28 Kasım'dan bu yana muhaliflerle 11, rejim heyetiyle 7 toplantı yaptıklarını söyledi.

Muhaliflerin, görüşmelerin içeriğini oluşturan geçiş yönetimi, anayasa, seçimler ve terörizmle mücadeleden oluşan 4 temel başlığın tamamını masaya yatırdığını vurgulayan Mistura, rejimin ise sadece "terörizm" başlığına odaklandığını kaydetti.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Cenevre 8 görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlandığını açıkladı.

Mistura: Başaramadık. Altın bir fırsat kaçırıldı

BÖ Suriye Özel Temsilci Staffan de Mistura, Cenevre 8 görüşmelerinin sonlanması ardından yaptığı açıklamada, görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlandığına dikkati çekmiş, "Başaramadık. Altın bir fırsat kaçırıldı." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Suriye'de Beşşar Esed görevi bırakmadan geçiş yönetiminin başlamayacağının vurgulandığı Riyad 2 toplantısı bildirisinin geri çekilmesine yönelik rejim heyetinin görüşmelerdeki talebine tepki gösteren Mistura, rejimin bu talebinin "mantıklı" ve "kabul edilebilir" bir tarafı olmadığını söylemişti.

"Caferi'den tatmin edici bir cevap alamadım"

Mistura, rejim kuşatmasındaki Doğu Guta'daki hasta ve yaralı sivillerin tahliyesine ilişkin konuda Caferi'den (rejim heyeti başkanı) bu sorunun çözümüne yönelik tatmin edici bir cevap alamadığını belirtmişti.

Süreç Haziran 2012'de başladı

Cenevre müzakerelerinin ilki 30 Haziran 2012'de gerçekleştirildi.

Cenevre 2, 22 Ocak 2014'te başladı ancak sonuçsuz kaldı. 29 Ocak 2016'da üçüncü kez başlayan görüşmeler, Esed rejiminin Halep'i kuşatmaya alması nedeniyle sona erdi.

Türkiye ve Rusya öncülüğünde geçen yıl aralık ayında yürürlüğe giren ateşkes, Beşşar Esed rejiminin ihlallerine rağmen bir yıl aradan sonra İsviçre'nin Cenevre kentinde yeni müzakerelerin önünü açtı. 23 Şubat- 4 Mart'ta düzenlenen 4. tur görüşmelerde, Esed rejimi heyetinin ısrarı üzerine muhaliflerin önüne BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararının belirlediği konular dışında "terörle mücadele" başlığı konuldu.

22 Mart-1 Nisan'daki 5. tur görüşmelerde rejim, diplomatik süreci oyalamak için kendi eklettiği "terörle mücadele" konusuna yoğunlaştı.

16 Mayıs'ta başlayan Cenevre 6 ve 10 Temmuz'da başlayan Cenevre 7 görüşmeleri, rejimin sivilleri hedef alan saldırılarının sürmesi üzerine yalnızca 4’er gün sürdü.

28 Kasım'da başlayan 8. tur görüşmeler, Astana süreciyle Esed rejimi ve İran destekli grupların saldırıları ile çatışmalar önemli ölçüde kontrol altına alınmış olmasına karşın bir kez daha sonuçsuz kaldı.

Kaynak: AA

