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Buradasınız : » » ABD'den 400 teröriste eğitim

ABD'den 400 teröriste eğitim

Pentagon ve CIA, Suriye’de PYD/PKK’lıları düzenli orduya çevirme yolunda ilk adımı attı. "Sınır muhafızları" adı altında özel eğitim verilen 400 terörist örgüte katıldı.

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ABDden 400 teröriste eğitim

ABD yönetimi, Suriye'nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor operasyonlarında terör örgütü DEAŞ'ın büyük oranda yenilgiye uğratılmasına rağmen, PYD/PKK'ya desteğinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Joseph Votel'in, 22 Aralık 2017'de, DEAŞ'ın canlanmasını önlemek için Suriye’de sınır muhafız birlikleri kuracaklarını duyurmasının ardından ilk adım geldi.

ABD Savunma Bakanlığı, istihbarat teşkilatı CIA, PYD/PKK'nın Kandil yapılanmasındaki 400 terör örgütü mensubuna verdiği eğitimi tamamladı.

400 terörist, Haseke’nin güneyindeki Sabahu’l Hayır kampı ile Halep’in doğusunda Fırat nehri üzerindeki Tişrin barajı yakınlarında eğitildi.

CIA eğitmenleri teorik ve teknik bilgiler sağlarken, Pentagon’un hava indirme birimleri ile özel kuvvetleri, Kandil’den gelen teröristlerle ortak silahlı eğitim verdi.

Türkiye sınırında konuşlanıyorlar

Amerikalıların doğu Halep ve güney Haseke'de eğittiği "Kuzey Ordusu" gücü, ilk etapta örgütün işgal ettiği ancak rejim ile sınır hattında yer alan Kobani, Tel Ebyad, Resulayn ve Malikiye'de konuşlanacak.Halep'e bağlı bu noktalar, Türkiye sınırına bakmaları ile dikkati çekiyor.

Pentagon, CIA ve Kandil kadrolarının ortaklaşa eğitti teröristler, rejim kontrolündeki toprakları kullanarak ülkenin doğusundan Türkiye sınırındaki Afrin ilçesine de sevk edilebiliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: PYD/PKK, Eğitim, abd
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