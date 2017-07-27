ABD’den 13 Venezuelalı yetkiliye yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı Dış Varlıkları Kontrol Ofisi tarafından Venezuelalı yetkililerle yönelik yaptırımla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Venezuela'da kurucu meclis seçimlerinin yapılmasını teşvik ettiği ve bu yolla demokrasinin altını kazıdığı veya ülkedeki protestoların şiddetle bastırılmasında rol aldığı belirtilen 13 eski ve görevdeki üst düzey yetkilinin yaptırım listesine alındığı bildirildi.

Listedeki isimler arasında Venezuela Ulusal Seçim Kurulu ve Ulusal Seçim Konseyi Başkanı Tibisay Lucena Ramirez, Ulusal Kurucu Meclisin Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Elias Jose Jaua Milano, Venezuela Ombudsmanı Tarek William Saab Halabi, Venezuela İçişleri Bakanı Nestor Luis Reverol Torres, Ulusal Bolivar Polisi Direktörü Carlos Alfredo Perez Ampueda, Bolivar Ulusal Savunma Kuvvetleri Komutanı Sergio Jose Rivero Marcano ve Bolivar Ordusu Komutanı Jesus Rafael Suarez Chourio da yer aldı.

Yaptırım kapsamında alınan kişilerin ABD’de bulunan tüm varlıkları dondurulurken, ABD topraklarında finansal işlem yapmaları ve ABD vatandaşlarının bu şahıslarla herhangi bir ticari ilişki kurması da yasaklandı.

"ABD, Maduro rejiminin özgürlüklerin altını oymasına göz yummayacak"

Açıklamada ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in, “ABD, Maduro rejiminin demokrasi ve özgürlükler ile hukuk devletinin altını oymasına göz yummayacaktır. Yaptırımlarımızın da gösterdiği üzere ABD, ülkelerinde tam ve güçlü bir demokrasiyi tekrar inşa etmek isteyen Venezuela halkının yanındadır.” şeklindeki sözlerine de yer verildi.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, 1 Mayıs’ta ülkeyi ekonomik ve siyasi krizden çıkaracak tek yolun anayasanın yeniden yazılması olduğunu savunarak, 30 Temmuz 2017'de kurucu meclis temsilcilerinin belirlenmesi için seçime gidileceğini açıklamıştı.