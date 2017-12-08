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ABD'deki yangın hala sürüyor

ABD'nin California eyaletinin güneyinde 4 gün önce ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınamıyor.

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ABDdeki yangın hala sürüyor

ABD'nin California eyaletinin güneyinde üç gün önce ormanlık alanda çıkan yangın, hızı 130 kilometreye ulaşan rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam ediyor.

California'daki yangın Los Angeles'ın en son Bel Air bölgesine sıçradı.

Los Angeles çevresinde 200 ev ve bina yanmış, yaklaşık 200 bin kişi tahliye edildi.

Bölgedeki okullarda eğitime ara verildi.

Başta Ventura ve çevresi olmak üzere 430 evin hasar gördüğünü bildirildi.

California Orman ve Yangın Koruma Birimi Müdürü Ken Pimlott, yaptığı açıklamada, "Renk kodu sistemine göre, bölgede en şiddetli rüzgara tekabül eden mor koduna geçildi. Daha önceden mor kodunu hiç kullanmamıştık." ifadesini kullandı.

AA

Etiketler: yangın, California, abd
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