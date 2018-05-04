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Buradasınız : » » ABD'deki Türk vatandaşları için oy verme işlemi 9 Haziran'da başlayacak

ABD'deki Türk vatandaşları için oy verme işlemi 9 Haziran'da başlayacak

24 Haziran'da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için ABD genelindeki Türk vatandaşları 9-17 Haziran tarihlerinde oylarını kullanabilecek.

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ABDdeki Türk vatandaşları için oy verme işlemi 9 Haziranda başlayacak

Türkiye'de 24 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için ABD genelindeki Türk vatandaşları 9-17 Haziran tarihlerinde oylarını kullanabilecek.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Yüksek Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin dış temsilciliklerimizde oy verme tarihlerini açıklamıştır. Buna göre, Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'nde ABD'de kayıtlı olan vatandaşlarımız, ilk tur seçimlerinde 9-17 Haziran tarihlerinde 9 gün boyunca sabah 09.00'dan akşam 21.00'e kadar Vaşington Büyükelçiliğimizin yanı sıra Boston, Houston, Los Angeles, Miami, New York ve Şikago Başkonsolosluklarımızda oylarını kullanabileceklerdir." ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması durumunda ise 30 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde yine 09.00-21.00 saatlerinde seçmenlerin oylarını kullanabileceği kaydedildi.

Açıklamada, oy kullanmak isteyip kaydını Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'nde göremeyenlerin 12 Mayıs'ta mesai bitimine kadar temsilciliklere şahsen başvurmaları gerektiği belirtildi.

Ayrıca 5-6 Mayıs'ta ABD genelindeki tüm temsilciliklerin adres beyanı yapmak isteyen vatandaşlar için 09.00-17.00 saatlerinde açık olacağı da duyuruldu.

ABD genelinde 100 binden fazla Türk seçmen yaşıyor. Yaklaşık 38 bin kişi ile en fazla New York bölgesinde kayıtlı seçmen bulunuyor.

Kaynak: AA

Etiketler: abd, seçim, oy, 24 Haziran
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