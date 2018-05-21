ABD'deki Rusya soruşturması için Trump'a çağrı

Eski FBI Başkanı, özel yetkili Savcı Robert Mueller, Rusya’nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiaları ve Başkan Donald Trump'ın kampanyasıyla Rusya arasında "uygunsuz bir koordinasyon" olup olmadığını araştırıyor.

Avukatı Rudy Giuliani, Trump'ın ifade vermesi durumunda, Savcı Mueller'in Trump soruşturmasını 1 Eylül'e kadar bitirebileceğini söyledi.

CNN'e konuyla ilgili açıklama yapan Giuliani, FBI iddialara yönelik detaylı kanıt bulmadığı sürece Trump'ın Mueller'le görüşmeyeceğini ifade etti.

Trump: Sorgulama mümkün değil

Trump geçtiğimiz haftalarda konuyla ilgili, "Ne olacağını göreceğiz. Ama gizli bir anlaşma olmadığına göre, ki kimse böyle bir şey bulamadı, böyle bir sorgulamanın olması da pek mümkün değil" demişti.

FBI'a dava açıyor

ABD Başkanı Trump, 2016'daki seçim kampanyası sırasında, o dönem Barack Obama yönetiminde olan Adalet Bakanlığı ve FBI’ın casusluk yapmış olabileceğini öne sürmüş ve dava açacağını söylemişti.

Mueller'in başlattığı soruşturma

ABD'de 8 Kasım 2016'daki Başkanlık seçimlerine Rusya'nın siber saldırı yoluyla müdahale ettiği iddiası için Kongre bünyesinde yürütülen soruşturmaların yanı sıra, Mayıs 20107'de Mueller de ayrı bir soruşturma başlatmıştı.

Mueller'in iddianamesinde yer alan suçlamalar

"Rusların 2014'ten itibaren ABD'ye giderek burada siyasi gruplar oluşturduğu, kararsız seçmenin aklını çelmek için sosyal medya hesapları kurduğu" belirtilmişti.

"Rus operasyonunun, Başkan Trump'a taraftar toplamayı ve rakibi Hillary Clinton'ı zor durumda bırakmayı amaçladığı" ifade edilmişti.

Amerikan Adalet Bakanlığı, söz konusu müdahalenin seçim sonucunu etkilemediği bilgisini vermişti.

Kaynak: TRT Haber, AA