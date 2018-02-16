ABD'deki okul saldırganı, öncesinde FBI'a ihbar edilmiş

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde okulda yaşanan silahlı saldırının göz göre göre geldiği ortaya çıktı.

19 yaşındaki saldırgan Nikolas Cruz ile ilgili ortaya çıkan gerçekler gözleri Amerika Birleşik Devletleri'nin iç istihbarat ve güvenlik gücü Federal Soruşturma Bürosu(FBI)'na çevirdi.

Saldırgan çocukluğundan beri sorun çıkaran biri olarak defalarca komşuları tarafından polise şikayet edilmiş.

Üstelik sosyal medya paylaşımlarıyla da okula yapacağı saldırının sinyallerini açıkça vermiş, hatta FBI'a ihbar edilmiş.

"Profesyonel bir okul katliamcısı olacağım"

Cruz, bir Youtube videosunun altına "Profesyonel bir okul katliamcısı olacağım" yorumunu yapmış.

Ben Bennight adlı kişi, videonun altındaki yorumu gördükten sonra FBI'ı aramış, 20 dakika boyunca konuyu yetkililere anlatmış.

FBI'dan açıklama yapıldı

Amerika'da yaşanan bu olayın ardından şimdi Federal Soruşturma Bürosu FBI'ın ihmali ve "İstihbarat zafiyeti" tartışılıyor.

Konuyla ilgili inceleme başlatılırken, FBI'dan da açıklama geldi.

FBI, sosyal medyadaki videoya yapılan yorumun incelendiğini fakat yazanın tespit edilemediğini açıkladı.

Öte yandan saldırıda yaralanan 14 kişiden üçünün hayati tehlikesi devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber