ABD'deki Milwaukee hapishanesi görevlisi 3 kişi hakkında gözaltı kararı

The New York Times gazetesinde yer alan habere göre, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) Wisconsin eyaleti savcıları, 2016'da 7 gün susuz kalması nedeniyle hayatını kaybeden mahkum Terrill Thomas hakkındaki soruşturmayı tamamladı.

Soruşturma kapsamında, aralarında Milwaukee Hapishanesi Müdürü Binbaşı Nancy Evans'ın da olduğu üç hapishane görevlisi için gözaltı kararı verildi.

4 yıldan fazla hapis cezasına çarptırılması beklenen Binbaşı Evans, geçen sene başlatılan soruşturmada jüri tarafından üstlerinden bilgi saklamak, üstlerine yalan söylemek, tanıkları koruyamamak, soruşturma sürecinde yalan söylemekle suçlanırken, 7 hapishane görevlisi de cinayetle suçlanmıştı.

Mahkeme ise jürinin kararı sonrası tekrar bir inceleme yaparak, diğer 4 hapishane çalışanını suçlu bulmamıştı.

Terrill Thomas, 2016 yılının Nisan ayında adam vurmak ve bir otel ile kumarhaneye ateş açmak suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Ayrıca Thomas'ın bipolar bozukluğu nedeniyle ilaç tedavisi gördüğü belirtilmişti.

Thomas'ın yatak örtüsünü tuvalete doldurması nedeniyle hücresini su bastığı ve geçirildiği yeni hücrede bir hafta boyunca su imkanı sağlanmadığı öğrenilmişti.

Kaynak: The New York Times