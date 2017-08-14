  • 14 AĞUSTOS 2017, PAZARTESI

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ABD'deki ırkçı gösteriler protesto edildi

ABD'de şiddet olayları nedeniyle OHAL ilan edilen Virginia eyaletinin Charlottesville kentindeki ırkçı gösteriler, New York başta olmak üzere farklı kentlerde protesto edildi.

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ABDdeki ırkçı gösteriler protesto edildi

Charlottesville'deki ırkçı saldırılar, New York, Los Angeles, Denver, Seattle, San Francisco ve Chicago gibi büyük kentlerin yanı sıra ülke genelinde kınandı.

Protestoların hedefinde, Virginia'daki saldırıların sorumlusu olarak görülen Neonaziler ve Ku Klux Klan (KKK) gibi ırkçı gruplar kadar ABD Başkanı Donald Trump da yer aldı.

New York'taki gösteriler, Brooklyn'deki Grand Army'de düzenlenen anma töreni ve protesto eylemiyle başladı. Times Meydanı'nda toplanan grup, Charlottesville'deki ırkçı olayları kınadı. Meydandan Trump Tower'a kadar yürüyen göstericiler, yol boyunca "KKK'ya hayır, faşist Amerika'ya hayır, Trump'a hayır" sloganları attı.

Columbus Circle ve Union Meydanı'nda toplanan değişik gruplar da Trump Tower'a yürüdü. New York polisi, gösteriler nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri aldı. Trump Tower yakınındaki 3 gösterici "düzeni bozan davranışta bulundukları" gerekçesiyle gözaltına alındı. Göstericiler, Trump ve ırkçılık karşıtı eylemlerine devam edeceklerini açıkladı.

Charlottesville kentindeki ırkçıların yaptığı gösteriyi protesto eden ırkçılık karşıtı grubun üzerine araba sürülmesi sonucunda bir kişi yaşamını yitirmiş, birçok kişi yaralanmıştı. Irkçı grupların protestolarını izlemekle görevli olduğu belirtilen bir polis helikopterinin olayların meydana geldiği yerin uzağında, bir golf sahası yakınında düşmesi sonucu polis teşkilatı mensubu 2 kişi hayatını kaybetmişti. Amerikan İç Savaşı sırasında Konfederasyon ordusunun komutanı olan General Robert E. Lee'nin Charlottesville'deki heykelinin kaldırılması planı üzerine, aşırılık yanlısı ırkçı grupların düzenlediği protesto gösterilerine, ırkçılık karşıtı grupların karşı protesto eylemiyle olaylar büyürken kentte olağanüstü hal ilan edilmişti.

Etiketler: Virginia, protesto, ırkçılık, Chicago, abd
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