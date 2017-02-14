ABD'deki baraj havadan görüntülendi

ABD'nin California eyaletinde yer alan ülkenin en yüksek barajı Oroville Barajı'nda su seviyesinin düşmesiyle su baskını tehlikesinin azaldığı ancak henüz tahliye kararının kaldırılmadığı bildirildi.

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California Valiliği tarafından bölgede acil durum ilan edilerek, eyalet ulusal muhafızları ve helikopterli ekipler güvenlik ve barajdaki onarım için görevlendirildi.

"İnsanların evine dönmeleri için henüz erken"

Donald Trump yönetimine mektup gönderen Vali Jerry Brown, tahliyeler ve muhtemel su baskınları için federal yardım talep etti.

Butte County Şerifi Kory Honea ise gazetecilere yaptığı açıklamada, su seviyesi azalsa da henüz insanların evlerine dönebileceklerini söylemek için erken olacağını kaydetti.

Çalışmalar havadan görüntülendi

Yaklaşık 230 metre yüksekliğindeki barajda sorun yaşanan tahliye savağı ve bölgedeki çalışmalar havadan görüntülendi.

Bölge sakinlerinden Mel Alvarez, ekiplerin tahliye savağındaki sorunu gidermek için taşlarla doldurduğu çuvalların helikopterle havadan deliğin bulunduğu bölüme bırakılacağını söyledi.

Alvarez, çalışmanın amacının öncelikle delikten akan suyun durdurulması ve barajdan kontrollü olarak su tahliye edip riskin azaltılması, ardından da deliğin onarılması olduğunu ifade etti. AA