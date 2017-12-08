  • 08 ARALIK 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Kar Yağışlı
Hafif Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.871
    EURO 4.55
  • BIST 106789.62
    ALTIN 155.38
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » ABD'deki Ambargo Davası'nda Rıza Sarraf'ın tanıklığı sona erdi

ABD'deki Ambargo Davası'nda Rıza Sarraf'ın tanıklığı sona erdi

Amerika Birleşik Devletleri’nde Atilla Davası olarak bilinen ambargo davasında ikinci hafta sona eriyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
ABDdeki Ambargo Davasında Rıza Sarrafın tanıklığı sona erdi

7 gün süren tanıklığı boyunca ses kayıtları dinletilen, yazışmaları ekrana yansıtılan Rıza Sarraf savcı ve savunma avukatının sorularını yanıtladı.

Sarraf kendisine yönetilen "Hakan Atilla mallarınıza el konulmasını sağlamış olabilir mi?" sorusuna "Böyle bir gücü olduğunu düşünmüyorum, ayrıca böyle bir şey yapacağını da düşünmüyorum" cevabını verdi.

Duruşmanın başında ABD’nin yaptırımlarını uygulayan Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin görev tanımına ilişkin tartışma yaşandı.

Sadece kontrol ve ceza kesme yetkisi olan bir ofisin. bu süreci yargı aşamasına getirmesi savunma avukatı tarafından eleştirildi.

Avukat ayrıca, Sarraf’ın 17 Aralık soruşturması düştükten sonra tekrar ticaret yapmaya çalıştığını, 2014 yılında Halkbank yönetiminin Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nden Rıza Sarraf'ın yaptırım listesine alınması talebi geldiğini açıkladı.

Sarraf, İran'a yönelik yaptırımları delme, banka dolandırıcılığı ve kara para aklamak gibi suçlar atfedilen Sarraf geçen yıl mart ayında ABD'de tutuklanmıştı.

Etiketler: rıza sarraf, ambargo davası
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER