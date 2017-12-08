ABD'deki Ambargo Davası'nda Rıza Sarraf'ın tanıklığı sona erdi

7 gün süren tanıklığı boyunca ses kayıtları dinletilen, yazışmaları ekrana yansıtılan Rıza Sarraf savcı ve savunma avukatının sorularını yanıtladı.

Sarraf kendisine yönetilen "Hakan Atilla mallarınıza el konulmasını sağlamış olabilir mi?" sorusuna "Böyle bir gücü olduğunu düşünmüyorum, ayrıca böyle bir şey yapacağını da düşünmüyorum" cevabını verdi.

Duruşmanın başında ABD’nin yaptırımlarını uygulayan Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin görev tanımına ilişkin tartışma yaşandı.

Sadece kontrol ve ceza kesme yetkisi olan bir ofisin. bu süreci yargı aşamasına getirmesi savunma avukatı tarafından eleştirildi.

Avukat ayrıca, Sarraf’ın 17 Aralık soruşturması düştükten sonra tekrar ticaret yapmaya çalıştığını, 2014 yılında Halkbank yönetiminin Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nden Rıza Sarraf'ın yaptırım listesine alınması talebi geldiğini açıkladı.

Sarraf, İran'a yönelik yaptırımları delme, banka dolandırıcılığı ve kara para aklamak gibi suçlar atfedilen Sarraf geçen yıl mart ayında ABD'de tutuklanmıştı.