ABD'deki 'Ambargo' davasında beraat talebi reddedildi

Davanın yargıcı Richard Berman, Atilla'ya yönelik suçlamaları destekleyen ''yeterli derecede'' delil bulunduğunu belirterek Atilla'nın beraat talebine ilişkin başvurusunu kabul etmedi.

Savunma makamı, 15 Ocak'ta savcılığın, Atilla'nın iş adamı Rıza Sarraf'ın işlediği suçlarla bağlantısı olduğunu kanıtlayamadığı gerekçesiyle Atilla'ya yönelik tüm suçlamaların düşürülmesi ve beraat talebinde bulunmuştu.

Jüri, 3 Ocak'ta Atilla'yı 6 suçlamanın 5'inden suçlu bulmuş, "kara para aklama" suçlamasında ise masum olduğuna karar vermişti.

Atilla'nın ceza duruşması ise 11 Nisan'da yapılacak.

TRT Haber