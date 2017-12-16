ABD’deki Ambargo davasında, avukatların "davanın hükümsüz kılınması" talebi reddedildi.

ABD’deki Ambargo davası sürüyor.

Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın ifade vermeye başladığı duruşmanın 14. gününde öğleden sonraki oturumunda Yargıç Richard Berman savunmanın "davanın hükümsüz kılınması" talebine ilişkin kararını açıkladı.

New York'ta tutuklu bulunan Atilla’nın yargılandığı davada savunma makamının tanıklık yapan FETÖ mensubu firari eski Komiser Yardımcısı Hüseyin Korkmaz'ın "çalıntı deliller sunması" ve "yanlış ifade vermesi" nedeniyle "davanın hükümsüz kılınması" talebi reddedildi.

Berman, ABD'de yargıçların "davanın hükümsüz kılınma" talebini incelerken "çok temkinli" davrandıklarını belirterek, kendisinin de bu talebi "titizlikle ve dikkatle" incelediğini ileri sürdü.

Atilla'nın "adil" yargılandığını ve profesyonel avukatlar ve çevirmenler kullandığını belirten Berman, FETÖ mensubu firari eski Komiser Yardımcısı "Hüseyin Korkmaz'ın ifadesinin Atilla'ya yardımcı olduğunu" savunarak, böyle bir karar aldığını belirtti.

Savunmadan suçlamaların düşürülmesi talebi

Savunma makamı, mahkemeye yeni bir dilekçe sunarak, delil yetersizliği nedeniyle Atilla'ya yönelik tüm suçlamaların düşürülmesi talebinde bulundu.

Bunun üzerine Yargıç Berman, savcılıktan cumartesi günü yerel saat ile 17:00'a kadar mahkemeye bir dilekçe sunmasını istedi ve kararını daha sonra açıklayacağını söyledi.

Dilekçede, savcılığın, Atilla'nın Sarraf'ın işlediği suçlarla bir bağlantısı olduğunu kanıtlayamadığına dikkat çekildi.

Ayrıca Atilla'nın avukatlarından Cathy Fleming mahkemeye verdiği dilekçede bu davaya bakan ve Atilla'nın New York'ta JFK Havalimanında tutuklandığında müvekkilini sorgulayan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanı Jennifer McReynolds'ın ifade vermesi talebinde bulunmuştu.

"Sarraf'ın yalan söylediğini düşünüyorum"

Cuma günü öğleden sonra ifade vermeye devam eden Atilla, 4 Ekim 2012 tarihinde İranlı petrol yetkilileri, Halk Bankası eski Genel Müdürü Süleyman Aslan ve iş adamı Rıza Sarraf arasında geçtiği iddia edilen toplantıya katılmadığını söyledi.

Atilla, ayrıca, 8 Ekim 2012 tarihinde Aslan'ın bulunduğu toplantıda kendisinin yer almadığını belirtirken, Sarraf'ın kullandığı altın ve sahte gıda ihracatı yöntemlerinin konuşulduğu veya bu sistemlerin dizayn edildiği toplantılarda da bulunmadığını vurguladı.

Sarraf'ın, kendisi, Aslan ve Atilla arasında geçen bir toplantıda hayali gıda ticaretini bu 3 kişinin dizayn ettiği iddiasına da yanıt veren Atilla, Sarraf'ın bu tarihi hatırlayamadığına dikkati çekerek, "Öyle bir toplantı olmadı. Ama bir insanın böyle bir sistem dizayn edip de tarihini hatırlayamamasını anlayamıyorum. Kendisinin yalan söylediğini düşünüyorum." dedi.

Sarraf'ın iddia ettiği gibi 10 Nisan 2013'te Süleyman Aslan'dan talimat almadığını belirten Atilla, "Beni hiç kimse yasal olmayan bir iş için aramadı. O belirtilen saatte ailemle beraber uçakta (İstanbul-Barcelona) idim. Benimle ilgili insanlar zihnimi okuyup ne söylediğimi konuştular burada. Ben burada başkalarının ne söylemek istediğini söylemek istemiyorum. Onların yaptığını yapmak istemiyorum." şeklinde konuştu.

İran Milli Petrol Şirketinin (NIOC) Sarraf'ın Halk Bankasında bulunan hesabına transfer yapmayı talep ettiğini kaydeden Atilla, bu talebin İran üzerindeki yaptırımlara uygun olmadığı gerekçesiyle Halk Bankası tarafından Mayıs 2013 tarihinde reddedildiğini söyledi.

Hakan Atilla, İran yaptırımları kapsamında Halk Bankasının birçok işlemi reddettiği bilgisine de yer verdi.

Atilla, Onur Air'in İranlı bir iş adamına satılmasının gündeme geldiği dönem ödemenin yapılacağı kişinin Babek Zencani olduğunun öğrenilmesi üzerine, bu kişinin yaptırımlar listesinde olmasından dolayı, Halk Bankası'nın bu işlemi reddettiğini vurguladı.

Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Levent Balkan'ın istifa ettikten sonra yerine Hakan Aydoğan'ın göreve başladığını belirten Atilla, "Levent Balkan’ın işten atılmadığını iyi biliyorum. Onun hakkında Sarraf’ın ifadelerini dinledim, çok üzüldüm." dedi.

“Ses kaydı Hakan Aydoğan’a ait”

Duruşmanın sabahki oturumunda Fleming'in sorularını cevaplandıran Atilla, JFK Havaalanı'nda gözaltına alınıp ilk sorgulanması sırasında FBI ajanları tarafından kendisine sunulan şikayet dilekçesinde yer alan ses kaydı dökümünün kendisine değil, Hakan Aydoğan'a ait olduğunu söyledi.

Avukat Fleming'in FBI tarafından sorgulanmasını hatırlatarak "şikayet belgelerinde bir hata var mıydı?" sorusu üzerine Atilla,“Hata bana ait olmayan bir konuşmanın bana ait olarak yazılmasıydı." şeklinde konuştu. Atilla, şikayet dilekçesinde yer alan ses kaydıyla ilgili "Bu Hakan Aydoğan'a ait olan 10 Nisan tarihli konuşmaydı." dedi.

“FBI bana yalan söylemiş olabilir”

Havaalanındaki sorgulaması sırasında FBI'a hiç yalan söylemediğini ifade eden Atilla, "FBI size hiç yalan söyledi mi?" sorusuna "söylemiş olabilirler" karşılığını verdi.

Fleming'in, "Rıza Sarraf'la yaptırımları delmek için işbirliği yaptınız mı? Herhangi bir hukuk kuralının delmeye çalıştınız mı? Herhangi bir bankaya yönelik sahtecilik yaptınız mı? Sarraf'a ve şirketlerine sahte evrak hazırlamayı öğrettiniz mi? Sarraf’ın sahte evraklarla banka işlemi yaptığını biliyor muydunuz? sorularına "asla" diye karşılık veren Atilla, "Sarraf'ın çizdiği sahtekarlık tablosunun mimarı siz misiz?" sorusunda ise "değilim" şeklinde cevap verdi.

Avukatı Fleming'in "Hiç rüşvet aldınız mı? Hiç rüşvet talep ettiniz mi? şeklindeki sorularına da Atilla, "asla" dedi.

Fleming'in İran'a yönelik uluslararası yaptırımla ilgili sorusu üzerine ise Atilla, bu konuyu genel hatlarıyla bildiğini ama uzmanı olmadığını ifade etti.

Halk Bankası'nda uluslararası yaptırımlar konusunda yaklaşık on kişinin görev yaptığı bir departman bulunduğunu belirten Atilla, "Bu bölümdeki arkadaşlar yaptırımlarla ilgili değişiklikler olduğunda bizim anlayacağımız şekilde bilgi notu gönderirlerdi" şeklinde konuştu.

İfade sırasında yaşamı, ailesi ve iş hayatıyla ilgili bilgilerde veren Atilla'nın zaman zaman duygulandığı ve gözlerinin dolduğu görüldü.

Atilla, kendisi gibi Halk Bankası'nda çalıştığını ifade ettiği eşini en son 269 gün önce gördüğünü söyledi.

Bu arada dünkü duruşmada Atilla'nın avukatlarından Cathy Fleming, duruşmanın bitmesinin ardından Atilla'nın "adını temize çıkarmak için" ifade vermek istemesinin kendi kararı olduğunu söylemişti.

THY'den bilirkişi dinlendi

Duruşmanın öğleden önceki bölümünde savunma avukatlarının tanığı, Türk Hava Yolları çalışanı Semra İ. H. de bilirkişi olarak dinlendi.

THY çalışanına, savunma avukatlarından Cathy Fleming mahkemede daha önce dinletilen bir ses kaydına ilişkin işadamı Rıza Sarraf’ın ifadelerinde geçen Halk Bankası Eski Genel Müdürü Süleyman Aslan’ın Atilla’yı yanında aradığı ve talimat verdiği ilişkin açıklamalarında yer alan 10 Nisan 2013 tarihine ilişkin sorular yöneltti.

Atilla ve ailesi söz konusu tarihte ve saatte uçaktaydı.

Avukat Fleming'in tarafından o tarihe ilişkin uçuş bilgilerinin yer aldığı belgeler gösterilen THY çalışanı, Atilla’nın söz konusu tarih ve saatte eşi ve oğluyla birlikte İstanbul - Barcelona uçağında olduğunu söyledi.

Atilla’nın iddia edilen tarihte, Türkiye saatiyle 14:04’te İstanbul’dan havalandığını, 17:48’te (TSİ) ise Barcelona'ya iniş yaptığını açıklayan THY çalışanı, uçuşlar sırasında yolculara cep telefonlarının da kapattırıldığını söyledi.

THY bilirkişisinin açıkladığı uçuş bilgilerinin, Sarraf’ın yalan ifade verdiğinin değerlendirilmesi bakımından önem taşıyor.

Sarraf’ın yaptığı işbirliği anlaşmasının yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde, savcılığın ceza indirimi için mahkemeye "5K1.1" denilen bir mektup sunacağı şartlarını ihlal etmesi durumunda ise tekrar yargılanacağı ifade edilmişti.

Korkmaz, delilleri nasıl elde ettiğini anlattı

Perşembe günkü oturumlarda sorgulanmasına devam edilen FETÖ firarisi eski Komiser Yardımcısı Korkmaz, mali şubeden atanmasının ardından 17 Aralık soruşturmasıyla ilgili delilleri 6 farklı zamanda temin ettiğini söylemişti

Soruşturmayla ilgili delilleri verdiği savcıyı 25 Aralık 2013 tarihinde ziyaret ettiğini belirten Korkmaz, delilleri kendisinin de muhafaza etmek istediğini ve savcıdan CD olarak aldığı delilleri daha sonra şifreli olarak kendi flash diskine ve hard diskine kopyaladığını ifade etti.

Korkmaz, Ocak 2014'ün sonlarına doğru söz konusu savcıyı 2 kez daha ziyaret ettiğini bildirirken, bu görüşmelerinde delillerin taranmış hallerini ve aramalarda elde edilen fotoğrafları aldığını ve bunları yine flash diskine aktardığını kaydetmişti.

Şubat 2014'te eski görevinden alınan savcının yeni ofisini ve Temmuz 2014'te de evini ziyaret ettiğini söyleyen Korkmaz, bu ziyaretlerinde de daha önce taranmamış olan belgeleri ve eksik kalan raporların dijital versiyonlarını aldığını ifade etti.

Gülen’in 'salıverme' talimatı sorulmuştu

FETÖ elebaşı Gülen, FETÖ'cü polis memuru için hakimlere mektup yazmış

Atilla’nın avukatı Harrison, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in örgüt mensubu hakimlere verdiği 'salıverme' talimatına ilişkin mektubunu göstererek yönelttiği soru üzerine Korkmaz, “Ben ne hakimi ne de Fetullah Gülen’i tanırım.” şeklinde savunmada bulunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, söz konusu mektubun Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "medya yapılanması" davasının sanıklarından kapatılan Zaman Gazetesi Görsel Yönetmeni Grafik Tasarım Sorumlusu Fevzi Yazıcı'nın evinde ele geçirildiğini açıklamıştı.

Korkmaz, savcılıkla 40'tan fazla görüşme yaptığını açıklamıştı

Çarşamba günü yapılan oturumunda ise Atilla'yı ne gördüğünü ne de onunla tanıştığını belirten Korkmaz'a, savcılıkta ve kendisinde olmayan ses kayıtlarının içeriğine ilişkin nasıl yorum yaptığı ve dinlediğini iddia ettiği yüzlerce ses kaydından bu ses kayıtlarını nasıl hatırladığı sorulmuştu.

Korkmaz, bu görüşmelerin kendisinin ilk dinlediği ses kayıtları olduğunu, mahkeme salonunda da transkriptlerini görüp hatırladığını iddia etmişti.

Korkmaz, elindeki telefon görüşmeleri ses kayıtları, transkriptleri, dijital delil ve bilirkişi raporlarıdan faydalanarak Sarraf'ın altın ihracatı konusunda bir "excel tablosu" oluşturduğunu ve bu tabloyu ekim ayında tamamladığı bilgisini vermişti.

FBI, Ambargo Davası’nın tanığı firari FETÖ'cü Korkmaz’a 50 bin dolar vermiş

Korkmaz, salı günkü ifadelerinde ise ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) kendisine 50 bin dolar verdiğini ve ABD'de oturduğu evin kirasını ise savcılığın ödediğini söylemişti.

FBI 50 bin dolar verdi.Oturduğum apartmanı savcılık tuttu, kirasını savcılık ödüyor." yanıtı vermişti. Korkmaz'ın ifadelerinde yer alan bu iddialar üzerine FBI'ın Türkiye'deki görevlisi, Emniyet Genel Müdürlüğüne davet edilmişti.

FETÖ firarisi Türkiye'den nasıl kaçtığını anlattı

Firari Korkmaz, Pazartesi günü verdiği ifade de ise şubat 2016 serbest bırakıldıktan sonra ağustos ayında Türkiye'den nasıl kaçtığı hakkında bilgiler vermiş ve 17 Aralık operasyonuna ait belgeleri nasıl beraberinde kaçırdığını anlatmıştı.

Kokmaz, deliller ve ailesiyle beraber Türkiye'den kaçışını "Bir kaçakçı buldum, beni kaçırmasını istedim. Kara sınırından kaçtım." sözleriyle anlatmıştı.

Korkmaz, Amerikan emniyet kuvvetleriyle irtibata geçtiğini, onların "katkısıyla" ABD'ye kaçtığını ve beraberinde getirdiği delilleri havalimanında teslim ettiğini belirtmişti. Türkiye’de yargılandığı davada Korkmaz, 17/25 Aralık dosyalarında hiç görev almadığını ve gelişmeleri medyadan takip ettiğini savunarak "tek parafım yok, 17 aydır neden tutukluyum?” şeklinde ifadelerde bulunmuştu.

Dava süreci

Geçen hafta boyunca çapraz sorgulaması yapılan Sarraf'ın, Manhattan'da beraber kaldığı hücre arkadaşı tarafından "Sarraf'ın kendisine iki kez tecavüz etmek ve cinsel tacizde bulunmak iddiasıyla" dava edildiği bildirilmişti.

Faouzi Jaber isimli 62 yaşındaki mahkum, geçen hafta Çarşamba akşamı Sarraf aleyhine "tecavüz" davası için başvuruda bulunmuştu. Buna göre söz konusu mahkum Jaber, avukatı Alexei Schacht aracılığıyla, Manhattan'da beraber aynı hücreyi paylaştıkları sırada Sarraf'ın kendisine iki kez tecavüz etmek ve cinsel tacizde bulunmak iddialarıyla dava açmıştı.

Sarraf marihuana içtiğini de kabul etmişti

Duruşmalarına devam edilen dava süreci içinde Sarraf, tutuklu bulunduğu cezaevindeki bir gardiyana, Türk avukatı vasıtasıyla, yaklaşık 45 bin dolar rüşvet verdiğini belirtmişti. Sarraf, cezaevinde uyuşturucu madde olan sentetik marihuana içtiğini de kabul etmişti.

Sarraf'ın "hapishaneden çıkmak ya da daha az ceza almak için işlemediğin suçları kabul etmek zorundasın" dediği ortaya çıkmıştı.

Atilla'nın avukatları, Sarraf'ın hapishanedeki telefon görüşmelerinin kayıtlarına ilişkin mahkemeye bir mektup sunmuştu. Savunmanın avukatlarının sunduğu mektupta, 15 Eylül 2016'da Sarraf ile Ahad isimli bir kişi arasında geçen telefon konuşmasında Sarraf'ın "ABD'de hapishaneden çıkmak ya da daha az ceza almak için işlemediğin suçları kabul etmek zorundasın" dediği belirtilmişti.

İran'a yönelik yaptırımları delme, banka dolandırıcılığı ve kara para aklamak gibi suçlar atfedilen Sarraf geçen yıl mart ayında ABD'de tutuklanmıştı. Atilla ise 27 Mart'ta JFK Havalimanı'ndan Türkiye'ye gitmek üzereyken gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.

Kaynak: AA