ABD'deki 129'uncu Gül Geçidi için binlerce çiçek derlendi

Hazırlıklar 80 bin saat sürdü, binlerce çiçek bir araya geldi.

Yükseklikleri yaklaşık 30 metreyi bulan araçlar farklı temalarla süslendi.

Yüzlerce müzisyen, bando ve binicilik takımları da geçit törenine katıldı.

Yüz binlerce kişi, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde 129'uncu "Gül Geçidi Töreni" için biraraya geldi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında olması töreni etkilemedi.

Bu görsel şöleni izlemek isteyen turistler dünyanın dört bir yanından Kaliforniya'ya akın etti.



Kaynak: TRT Haber