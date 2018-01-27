ABD'de Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik için dua edildi

ABD'nin başkenti Washington'a yarım saatlik mesafede Maryland eyaletinde bulunan DCA bünyesindeki camide, yatsı namazının ardından dualar edildi.

Cami imam hatibi Ali Tos'un kıldırdığı namazın ardından Washington Din ve Sosyal Hizmetler Müşavir Vekili ve DCA Koordinatörü Fatih Kanca tarafından yapılan duaya yüzlerce Müslüman "amin" diyerek iştirak etti.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı"nda Mehmetçik'in zaferi için yapılan duada, başta Afrin'de hayatını kaybeden şehitler olmak üzere tüm şehitler de anıldı.

Duaya katılan Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, daha sonra cami avlusunda cemaat ile bir süre sohbet etti. Programın ardından cemaate yemek ikramında bulunuldu.

California'dan Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e dua

ABD'nin California eyaleti Burlingame kentinde yaşayan Türk vatandaşları ve müslümanlar da Cuma namazında, Suriye'nin Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerler için dua etti.

Kentte bulunan Silikon Vadisi Diyanet Merkezi camisinde gönüllü imam olarak görev yapan Mahmut Karaçuban tarafından Türkçe ve İngilizce okunan Cuma hutbesinde vatan topraklarına, İslam dinine ve bayrağa sahip çıkmanın önemlerini vurguladı.

Afrin'de vatanı için mücadele eden Mehmetçik'e California'dan kardeşlik duygularını iletmek amacıyla böyle bir dua program düzenlediklerini belirten Karaçuban, ''Kahraman ordumuza, memleketimize ve İslam alemine birlik ve beraberlik içinde olmalarını, kardeşçe yaşamalarını ve memleketimizi korumanın, kollamanın ne kadar mühim olduğunu açıklayan bir hutbe okuduk." dedi.

Ülke savunmasının ulvi bir görev olduğunu vurgulayan Karaçuban, "Allah ordumuza ve milletimize zeval vermesin, ülkemizi birlik ve beraberlik içerisinde korumayı hepimize nasip etsin.'' ifadesini kullandı.

"Gönlümüz, düşüncelerimiz ve dualarımız hep anavatanla"

Silikon Vadisi Diyanet Merkezi Başkanı Süleyman Özyurt ise ''Çok uzaklardayız ama yakından takip ediyoruz. Gönlümüz, düşüncelerimiz ve dualarımız hep anavatanla. Ülkeler kendi güvenliğini savunmak için bu tür operasyonlarda bulunur. Türkiye'de en tabii bu hakkını kullanıyor." şeklinde konuştu.

Amerika'nın Suriye'de uyguladığı politikaların yanlışlığına işaret eden Özyurt, "Marxist Leninist ilkeler üzerine kurulmuş bir terör örgütü ile yaklaşık 70 yıldır kominizim ile mücadele eden bir Amerika'nın nasıl yan yana geldiği konusunda ABD halkı aydınlatılmamış ve bilmiyor. Bunun açıklaması da yapılmamış. Maalesef öyle bir durum ile karşı karşıyayız.'' dedi.

Silikon Vadisi'nden Afrin'e dua gönderiliyor

Afrin operasyonu başladıktan sonra Silikon Vadisi Diyanet Merkezinde sabah namazında toplanan Türk vatandaşları ve müslümanlar imam Mahmut Karaçuban'ın Fetih suresini okumasının ardından askerlerimize dua ediyor.

Yaklaşık iki senedir faaliyet gösteren Silikon Vadisi Diyanet Merkezi, bölgede yaşayan Türk ve müslümanların bir araya geldikleri ve ibadetleri yaptıkları önemli buluşma adresi.

Her hafta Cuma namazı sonrası yemekte verilen merkezde, bugün ise ailelere ''Amerika'da nesil yetiştirirken değerlerin korunabilmesi ve karşılaşılan zorluklar'' konulu program düzenlenecek.

Kaynak:AA