ABD'de yüzbinlerce kişi silahlanmaya karşı sokakta

Sık sık silahlı saldırıların yaşandığı ABD'de, Florida eyaletinde bir okula düzenlenen silahlı saldırıda 17 kişinin hayatının kaybetmesinin ardından silah yasasıyla ilgili tartışmalar yeniden alevlendi.

Amerikalılar bireysel silahlanmaya ve artan şiddete karşı seslerini duyurmaya çalışıyor.

Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da olan gösteriler, ülkenin farklı eyaletlerinde 800'den fazla yerde düzenleniyor.

Göstericiler, ABD hükümetini tüm saldırı silahlarının yasaklanması dahil bir dizi önlem almaya çağırıyor.

Ayrıca İngiltere, Fransa, Cenevre ve Avustralya'da da silahlanma karşıtları ABD'deki gösterilere destek veriyor.

Kentteki protestolara dünyaca ünlü müzik grubu the Beatles'in üyelerinden Paul McCartney de grubun 1980 yılında öldürülen İngiliz müzisyeni John Lennon'ın New York'ta kaldığı otelin önünde, ''Silah şiddetine son verebiliriz'' yazılı tişörtüyle destek verdi.

Öte yandan silah karşıtı gösterilerin merkezi olan Washington'daki yürüyüşe, yarım milyondan fazla kişinin katılması bekleniyor.

Amerikan kamuoyu saldırı silahlarının yasaklanması konusunda ikiye bölünmüş durumda.

ABD anayasası uyarınca silah satın almak ve taşımak bir hak ve bireysel özgürlük olarak kabul ediliyor.

Ayrıca ülkenin en büyük silah lobisi de ülkenin en etkili kuruluşları arasında.

Kaynak: TRT Haber, AA