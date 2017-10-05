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ABD'de yol kapatma eylemi: 143 gözaltı

ABD'de, Missouri eyaletinin St. Louis kentindeki bir otoyolu kapatan 143 protestocu gözaltına alındı.

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ABDde yol kapatma eylemi: 143 gözaltı

St. Louis polisi, 2011 yılında 24 yaşındaki siyahi Amerikalı Anthony Lamar Smith'in yaşamını yitirmesine neden olan polis memuruna 15 Eylül'de beraat kararı verilmesini protesto eden göstericilerden 143'ü hakkında gözaltı işlemi uyguladı.

Kentte, 120'si 17 Eylül'deki protestolarda olmak üzere aynı konuyla ilgili eylemlerde gözaltına alınan kişi sayısı 300'e yükseldi.

Bu arada, protestocular ve sivil özgürlük grupları, güvenlik güçlerini eylemler sırasında göstericilere sert yöntemler kullanmakla suçladı. Polis de protestocuların taş ve diğer cisimleri attığını, bazı mağazaların vitrinlerini parçaladıklarını ifade etti.

ABD'de siyahilerin vatandaşlık haklarının korunması konusunda faaliyette bulunan Siyahi Haklarını Geliştirme Ulusal Birliği (NAACP), önceki aylarda siyahilere yaptığı seyahat uyarısında, Missouri eyaletinde siyahilerin polis tarafından durdurulması ihtimali nedeniyle bu eyalete gitmemelerini istemişti.

Etiketler: amerika, abd, missouri
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