ABD'de 'yer çekimsiz terapi' çılgınlığı

Amerikalı girişimci Gloria Irwin'in Ölü Deniz'den esinlenerek Chicago'da açtığı "Float Sixty" Meditasyon Merkezi, başta sporcular, oyuncular ve iş adamları olmak üzere Amerikalılardan yoğun talep görüyor.

Eklem ağrılarından strese, yorgunluktan bazı hastalıklara pek çok yararı olduğu belirtilen terapi, yaklaşık 750 litrelik suya 450 kilogram "epsom" tuzu (magnezyum sülfat) karıştırılarak oluşturulmuş yer çekimsiz havuzlarda uygulanıyor.

Ses ve su yalıtımlı özel süit içindeki havuzlarda 60 ya da 90 dakika geçiren müşteriler farklı bir deneyim yaşıyor.

Yer çekimsiz havuz sefasının ardından meditasyon odalarında çay eşliğinde dinlenmeye çekilen ziyaretçilerin duygularını ifade ettikleri çizim ve yazılar ise tesisin duvarlarını süslüyor.

Merkez ayrıca testleri devam eden sanal gerçeklik meditasyonu uygulamasını da hizmete sokmaya hazırlanıyor.

Tesisin sahibi Gloria Irwin yaptığı açıklamada, yüksek oranda magnezyum sülfat bulunan havuzlarda uygulanan terapinin, başta sinir sistemi olmak üzere insan bedeninde birçok etkiye sahip olduğunu söyledi. Ziyaretçileri farklı bir ortama taşıyan terapinin, uyku kalitesi ve süresini düzenlediğini, sakinleştirici özelliğinin olduğunu, eklem ve kas ağrılarını giderdiğini anlatan Irwin, yoğun talebi karşılayabilmek için iki yeni şube açmaya hazırlandıklarını bildirdi.

Müşterilerden iki çocuk annesi Jennifer McCord da doğum günü hediyesi olarak aldığı terapiyi ilk kez denediğini kaydetti. McCord, "Düşündüğümden çok daha fazla rahatlamış hissediyorum. Uzun süredir ihtiyacını duyduğum bir şeydi. Herkese tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Afrika-Suriye ayrımındaki en alt noktada, İsrail-Batı Şeria-Ürdün arasında yer alan Ölü Deniz yüzde 28 ila yüzde 33 arasında değişen tuz oranıyla yeryüzünün en alçak ve üçüncü en tuzlu gölü olarak biliniyor. Ölü Deniz, diğer adıyla Lut Gölü, akarsularla beslenmeyen 600 kilometrekarelik bir alanı kaplıyor. Bulundurduğu yüksek tuz oranıyla canlı yaşamının görülmediği Ölü Deniz'deki tuzun cildi pürüzsüz hale getirici, hücreleri yenileyici, yağ tabakasını eritici özellikleri olduğu belirtiliyor.

Ayrıca Ölü Deniz'in magnezyum, sodyum, potasyum, kalsiyum, bromid, iyodin, selenyum, sülfür, manganez gibi 29 çeşit minerali içinde barındırdığı ve bu sayede vücut sağlığı için fayda sağladığı ifade ediliyor. Ölü Deniz'e her yıl çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçi geliyor.