ABD'de yeni fırtına korkusu

Santa Barbara, Montecino ile Ventura County bölgelerinde fırtına sebebiyle zorunlu tahliye kararı alınarak halkın evlerini terk etmesi istendi.

Bugün başlayacak fırtınanın ise, bu sene içerisinde bugüne kadar yaşananların en büyüğü olacağı konusunda halkı uyaran yetkililer, Cuma sabahına kadar herkesin çok dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Halk plastik çuvallarla önlem almaya çalışıyor

Fırtınanın daha önce yangın ve toprak kayması yaşanan bölgelerde hasarı artıracağından korkuluyor. Halk, toprak doldurduğu plastik çuvallarla oluşturduğu setlerle, sele karşı önlem almaya çalışıyor.

New Jersey’de acil durum ilan edildi

ABD’nin birden çok eyaletini etkisi altına alan kar fırtınası ve aşırı buzlanma nedeniyle, yüzlerce uçak seferi iptal edildi.

New Jersey Valisi Phil Murphy, Salı günü başlayan kötü hava koşulları nedeniyle eyaletin tamamı için acil durum ilan etti.

New Jersey, Pennsylvania, Daleware, Maryland, Washington ve Virginia eyaletlerinde okullar iki gün tatil edildi.

Devlet daireleri ve okulların tamamı kapalı olacak

New Jersey Valisi Phil Murphy, Çarşamba günü bütün devlet daireleri ve okulların tamamının kötü hava koşulları nedeniyle bugün kapalı olacağını açıkladı. Vatandaşları, gerekli olmadıkça araç kullanıp dışarı çıkmamaları için uyardı.

Vali Murphy, acil kurtarma ekiplerinin 24 saat görev yapacağını vurgulayarak bölge halkından, yerel acil durum yönetimi ve hükümet yetkililerinden gelen emir ve uyarılara uymalarını istedi.

Bölgede geçtiğimiz Ocak ayında yaşanan sel ve toprak kaymalarında 28 kişi hayatını kaybetmiş, 500’e yakın ev yaşanamaz duruma gelmiş ve milyarlarca dolar maddi zarar oluşmuştu.

Kaynak: İHA