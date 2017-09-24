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ABD'de yaşayan Rohingyalar'dan 'Arakan' protestosu

ABD’nin Chicago kentinde yaşayan Rohingyalar, Myanmar yönetiminin Arakan'da Müslümanlara yönelik katliamlarını protesto etti.

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ABDde yaşayan Rohingyalardan Arakan protestosu

ABD’nin Chicago kentinde yaşayan Rohingyalar, Myanmar yönetiminin Arakan'da Müslümanlara yönelik katliamlarını protesto etti.

Kentin sembollerinden Michigan Caddesi üzerindeki Amerikalar Plazası önünde gerçekleşen gösteriye, Türkiye’nin Chicago Başkonsolosu Umut Acar, Amerika Zekat Vakfı Başkanı Halil Demir, ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Jan Schakowsky ve Rohingya Kültür Merkezi Yöneticisi Nasir Bin Zakaria'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

"Türkiye Rohingyaları yalnız bırakmayacaktır"

Büyük bölümünü ABD’de yaşayan Rohingyaların oluşturduğu kalabalığın namaz kılmasının ardından başlayan gösteride, Myanmar yönetiminin Arakan'da Müslümanlara yönelik katliamları slogan, pankart ve konuşmalarla protesto edildi.

Gösteri sırasında kalabalığa hitap eden konuşmacılar, uluslararası kamuoyunu Myanmar'da yaşanan katliama "dur" demeye çağırdı.

Gösteride konuşan Başkonsolos Acar, "Buraya uluslararası kamuoyuna Rohingya Müslümanlarının çekmiş olduğu acıların ne zaman sona ereceğini sormak için geldim ama maalesef bu soruya henüz bir cevap bulunabilmiş değil" dedi.

Myanmar'da yaşanan "trajediye" ilk tepkiyi Türk halkı ve hükumetinin verdiğini anımsatan Acar, Türkiye'nin bölgeye çok sayıda üst düzey delegasyonlar ve insani yardımlar gönderdiğini, göndermeye de devam edeceğini vurguladı. Türkiye’nin, Bangladeş’in kapılarını Rohingyalara açması için her türlü girişimde bulunduğunun altını çizen Acar, "Türkiye sizi (Rohingyaları) çocuklarınızı güvenle büyütebileceğiniz bir eviniz olana kadar yalnız bırakmayacaktır." diye konuştu. 

Etiketler: abd, Arakan, protesto
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