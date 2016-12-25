ABD'de yaşayan Müslümanlar MAS-ICNA Kongresi'nde buluşacak

ABD’deki Müslüman sivil toplum örgütlerinin en büyük çatı organizasyonlarından Müslüman Amerikan Cemiyeti (MAS) Kuzey Amerika İslam Camiası (ICNA) ortaklığında bu yıl 15'incisi düzenlenecek MAS-ICNA Kongresi ile İslam dünyası ve Amerikalı Müslümanların sorunları tartışılacak.

ABD'nin Chicago kentinteki McCormick Kongre Merkezi'nde yarın başlayacak ve 28 Aralık'ta sona erecek kongrenin bu yılki teması "Amerikalı Müslümanların İslami Sorumlulukları ve Sivil Yükümlülükleri" olarak belirlendi.

Suriye'de yaşanan iç savaş ve zorlu kış şartlarında yaşam mücadelesi veren binlerce Suriyelinin durumu da kongrede ele alınacak konular arasında bulunuyor.

Kongre boyunca düzenlenecek çok sayıda konferansa ABD'den ve diğer ülkelerden birçok akademisyen, kanaat önderi ve müslüman lider konuşmacı olarak katılacak.

FETÖ'nün darbe girişimi fotoğraf sergisi açılacak

Kongreye Türkiye ve ABD'deki Türk toplumu da büyük ilgi gösteriyor.

Başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere Anadolu Ajansı, TRT World, TÜRKEN, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ABD şubesi, Kızılay, Amerika Diyanet Vakfı, Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Daily Sabah gibi kurumlar kongrede stant açacak ve çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

Kongrede, Anadolu Ajansı muhabirlerinin objektifinden, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında yaşananları yansıtan ve 30 fotoğraftan oluşan "15 Temmuz Milli İradenin Yükselişi Sergisi" de açılacak.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, kongrenin onur konukları arasında yer alıyor. Bayraktar, yarın "Ümmetin Karşılaştığı Sorunların Üstesinden Gelmek: Türkiye Örneği" konulu toplantıda konuşacak.

"15 Temmuz ve Darbeye Direnen Kahramanlar" toplantısı

Aynı gün Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) de "15 Temmuz ve Darbeye Direnen Kahramanlar" başlıklı toplantı düzenleyecek. Toplantıda Türkiye'nin kanlı darbe girişimine karşı milletçe sergilediği kahramanca mücadele ve FETÖ'nün iç yüzüne ilişkin belgesel gösterimi ve konuşmalar yapılacak. AA

