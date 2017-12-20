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Buradasınız : » » ABD'de vergi tasarısı Senato'da onaylandı

ABD'de vergi tasarısı Senato'da onaylandı

ABD Senatosu'nda, Cumhuriyetçi Parti'nin ülkenin vergi sisteminde son 30 yılın en büyük değişikliklerini öngören tasarısı 48'e karşı 51 oyla kabul edildi.

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ABDde vergi tasarısı Senatoda onaylandı

Cumhuriyetçi senatörler, dün akşam "uzlaşma" kurallarının ihlal edildiği gerekçesi ile ABD Senatosunda görüşülemeyen vergi tasarısını, "Byrd Kuralı" adı verilen kriterlere aykırı olan iki maddeyi çıkardıktan sonra yeniden oylamaya sundu.

Son hali ABD Senatosu'nda yeniden onaya sunulan tasarı, 48'e karşı 51 oyla kabul edildi.

Senato'dan geçen tasarı, Temsilciler Meclisi'nde yapılacak nihai oylama sonrasında ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasına sunulacak.

ABD yasalarına göre bir kanun teklifinin yasalaşabilmesi için Kongre'nin her iki kanadında kabul edilmesi, bunun gerçekleşmesi durumunda son olarak ABD Başkanı tarafından imzalanması gerekiyor.

Kaynak: AA

Etiketler: abd, vergi tasarısı, cumhuriyetçi parti, Trump, abd vergi
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