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Buradasınız : » » ABD'de vekilleri taşıyan tren kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

ABD'de vekilleri taşıyan tren kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçi vekilleri taşıyan bir tren, damperli çöp kamyonuyla çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

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ABDde vekilleri taşıyan tren kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

Batı Virginia eyaletinde yapılacak parti toplantısına giderken eyalete bağlı Charlottesville bölgesinde kaza yaptı.

Dolu bir damperli çöp kamyonu ile çarpışan trendeki vekillerin ve yakınlarının sağlık durumlarının iyi olduğu ancak çarpışmanın etkisiyle 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın kazayla ilgili bilgilendirildiği kaydedildi.

Trenin bazı vagonlarının raydan çıkmasına neden olan kazanın sebebine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdürülüyor.

Trendeki Cumhuriyetçi temsilcilerin katılmak üzere yola çıktıkları Batı Virginia'daki 3 günlük parti toplantısına, Trump ile Başkan Yardımcısı Mike Pence'in de gelmesinin beklendiği belirtilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: abd, tren, Tren kazası
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