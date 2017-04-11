  • 12 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » ABD'de utanç verici bilet skandalı

ABD'de utanç verici bilet skandalı

ABD'li United Airlines firması fazla bilet satışı yapıldığı gerekçesiyle kura ile bazı yolcuları uçaktan indirmek istedi, yolcu uçağı terk etmek istemeyince kaba kuvvet kullanıldı.

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ABDde utanç verici bilet skandalı

Etiketler: abd, United Airlines, bilet skandalı
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