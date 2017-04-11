ABD'de utanç verici bilet skandalı

ABD'li United Airlines firması fazla bilet satışı yapıldığı gerekçesiyle kura ile bazı yolcuları uçaktan indirmek istedi, yolcu uçağı terk etmek istemeyince kaba kuvvet kullanıldı.
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