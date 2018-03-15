ABD'de üst geçit çöktü

ABD'nin Florida Üniversitesi yerleşkesinde bulunan üst geçidin çökmesinin ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Arama kurtarma ekipleri, polis ve ambulanslar bölgeye intikal etti.

Yetkililer çöken üst geçidin altında en az 5 aracın sıkıştığını belirtti.

Ölü veya yaralı sayısı konusunda bir açıklama yapılmadı.

Ancak yerel medyada çok sayıda can kaybı olduğuna yer verildi.

Bölgede kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yeni inşa edilen köprünün geçtiğimiz cumartesi günü kullanıma açıldığı, maliyetinin de 14.2 milyon dolar olduğu belirtildi.

Kaynak: TRT Haber, DHA