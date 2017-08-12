ABD'de üniversitede ırkçı gösteri

ABD'nin Virginia eyaletinde yüzlerce milliyetçi, Konfederasyon Ordusunun komutanına ait heykelin kaldırılması planına karşı gösteri düzenledi.

BBC'nin haberine göre, faşist Ku Klux Klan örgütünü anımsatacak biçimde meşaleler taşıyan protestocular, Virginia Üniversitesinde düzenledikleri gösteri sırasında "Yahudiler yerimize geçemeyecek", "kan ve toprak", "tek halk, tek ulus, göçe son" sloganları attı.

Amerikan İç Savaşı sırasında Konfederasyon Ordusunun komutanı olan General Robert E. Lee'nin Charlottesville'deki heykelinin kaldırılması planına öfkelenen göstericilerin, kentte bugün daha geniş katılımlı bir gösteri düzenlemeyi planladığı belirtildi.

Bu arada karşıt gösteri düzenleyen bir grup ile milliyetçiler arasında arbede çıktığı, polisin çatışan göstericileri ayırdığı kaydedildi.

Charlottesville Belediye Başkanı Mike Signer, milliyetçilerin düzenlediği gösteriyi "korkakça bir nefret, yobazlık, ırkçılık ve hoşgörüsüzlük yürüyüşü" sözleriyle eleştirdi.

Bazı gözlemciler, Donald Trump'ın Beyaz Saray'ın başına geçmesinin ABD genelinde aşırı sağı harekete geçirdiğini savunuyor.

Virginia'da geçen ay da Ku Klux Klan destekçileri gösteri düzenlemişti.

ABD'de Konfederasyona üye güney eyaletler, Amerikan İç Savaşı öncesinde tarıma dayalı ekonomilerinden dolayı köleliği savunuyordu. Toplumun önemli bir bölümü tarafından "bölücü ırkçı sembol" olarak kabul edilen, güney eyaletlerinin bazılarında ABD bayrağının yanına asılan Konfederasyon bayrağı da çoğu eyalet tarafından kaldırılıyor.