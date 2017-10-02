ABD'de üniversite yakınlarında silahlı saldırı: 3 ölü

ABD'nin Kansas eyaletindeki üniversite yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü.
Lawrence Polisi, yeni basketbol sezonunun kutlandığı Kansas Üniversitesi yakınlarındaki saldırıda 3 kişinin öldüğünü, 2 kişinin yaralandığını açıkladı
Emniyet Müdürü Anthony Brixius, saldırıda yaklaşık 20 el ateş açıldığını aktardı.
Üniversite Sözcüsü Erinn Barcomb-Peterson da ölenler arasında üniversite öğrencilerinin bulunmadığını belirtti.
Polis, tedavi altına alınanan yaralıların hayati tehlikesi olmadığını söyledi.
Emniyet Müdürlüğüne yakın bir yerde düzenlenen söz konusu saldırıyla ilgili soruşturma devam ediyor.