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ABD'de üniversite yakınlarında silahlı saldırı: 3 ölü

ABD'nin Kansas eyaletindeki üniversite yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü.

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ABDde üniversite yakınlarında silahlı saldırı: 3 ölü

ABD'nin Kansas eyaletindeki üniversite yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü.

Lawrence Polisi, yeni basketbol sezonunun kutlandığı Kansas Üniversitesi yakınlarındaki saldırıda 3 kişinin öldüğünü, 2 kişinin yaralandığını açıkladı

Emniyet Müdürü Anthony Brixius, saldırıda yaklaşık 20 el ateş açıldığını aktardı.

Üniversite Sözcüsü Erinn Barcomb-Peterson da ölenler arasında üniversite öğrencilerinin bulunmadığını belirtti.

Polis, tedavi altına alınanan yaralıların hayati tehlikesi olmadığını söyledi.

Emniyet Müdürlüğüne yakın bir yerde düzenlenen söz konusu saldırıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Etiketler: abd, Kansas, abd silahlı saldırı
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